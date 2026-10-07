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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
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Revelado o árbitro mais cotado para apitar o Clásico, e a imprensa madrilenha inicia campanha contra ele

Real Madrid
Barcelona
Espanha

As escaramuças começam cedo

O jornalista espanhol Roberto Gómez revelou o nome do árbitro que vai apitar o clássico entre Barcelona e Real Madrid, no estádio Camp Nou, no domingo, 25 de outubro, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Roberto Gómez anunciou, no programa "La Tribu", da rádio Marca, que o árbitro Hernández Hernández comandará o clássico, e Raúl Varela, apresentador do programa, respondeu imediatamente à notícia dizendo: "Bem, essa é uma má notícia".

O comentarista disse em tom de brincadeira, segundo o jornal "Marca": "Agora começa a campanha para evitar isso, bom, amanhã talvez seja Fran Soto...", em referência à possibilidade de mudança do árbitro por causa da opinião do locutor.

Por sua vez, Varela explicou suas ressalvas quanto à atuação de Hernández Hernández no comando do jogo entre Barcelona e Real Madrid, dizendo: "Não gosto dele como árbitro, e não gosto do seu histórico em clássicos. Acho que isso é totalmente desnecessário. Acredito que seja uma decisão errada", ao que Roberto Gómez respondeu: "Você acabou de estragar tudo".

Quando Roberto Gómez lhe perguntou sobre outros árbitros, Varela sugeriu vários nomes que, em sua opinião, seriam mais adequados para comandar o jogo mais importante do Campeonato Espanhol e disse: "Eu prefiro Martínez Munuera, por exemplo. Gosto muito desse árbitro", além de também mencionar De Burgos Bengoetxea, a quem descreveu como "uma boa pessoa e um bom árbitro".



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