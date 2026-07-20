Reveladas as verdadeiras razões por trás da explosão de Deschamps contra a Federação Francesa

O ex-técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, revelou relações cada vez mais tensas com a Federação Francesa de Futebol, descrevendo o ambiente em que trabalhava como “tão sufocante que se tornava impossível respirar”, em declarações que causaram grande surpresa e revelaram divergências profundas que o levaram a tomar a decisão de se afastar.

A rede RMC Sport informou que o conflito começou a se agravar desde a turnê pelos Estados Unidos em março de 2026, especialmente após a posse de Philippe Diallo na presidência da Federação, quando Deschamps sentiu que estava perdendo o apoio de que antes desfrutava dentro da Federação, à medida que aumentavam as críticas ao estilo de jogo da seleção francesa.

Embora a prorrogação de seu contrato até 2026, decidida por Noël Le Graët em janeiro de 2023, tenha proporcionado ao técnico uma certa estabilidade, a posse de Diallo na nova liderança fez com que o técnico da seleção sentisse ainda mais pressão, a ponto de anunciar, em janeiro de 2025, que deixaria o cargo após a Copa do Mundo de 2026 para aliviar a tensão, especialmente após uma entrevista concedida por Diallo na qual ele discutiu a escolha do futuro técnico da seleção nacional, o que não foi muito bem recebido por Deschamps.

Durante a Copa do Mundo, várias decisões tomadas pela Federação agravaram as tensões: inicialmente, foi negado o pedido de instalação de uma unidade de terapia de resfriamento — considerada essencial para lidar com o calor intenso nos Estados Unidos — por motivos orçamentários, antes de ser finalmente aprovado após a intervenção do astro Kylian Mbappé.

Além disso, a viagem da Comissão Executiva da Federação, cujo custo foi estimado em cerca de 120 mil euros, gerou grande descontentamento dentro da seleção, já que os dirigentes viajaram em condições privilegiadas, enquanto as famílias dos jogadores receberam tratamento menos favorável, o que agravou os mal-entendidos e levou a várias discussões acaloradas entre Didier Deschamps e Éric Le Prévost, vice-diretor-geral da Federação, segundo relatos.

As tensões também aumentaram em relação aos bônus, já que o jornal “L’Équipe” revelou que, durante um almoço no Palácio do Eliseu antes da partida da seleção para os Estados Unidos, Philippe Diallo anunciou que os bônus só seriam pagos caso a França se classificasse para as semifinais, ao contrário dos torneios anteriores — decisão que provocou uma reação firme de Kylian Mbappé.

O capitão da seleção francesa lembrou ao presidente que este é seu primeiro Mundial à frente da federação e que os próprios jogadores estão cientes da importância de cada fase do torneio, em uma troca acalorada de palavras que refletiu a gravidade das divergências que assolavam a seleção francesa.

Durante o torneio, as relações permaneceram extremamente tensas entre a comissão técnica de Didier Deschamps e os dirigentes da federação, apesar de todos estarem hospedados no mesmo hotel, onde as declarações do ex-técnico sobre esse clima tenso confirmaram a existência de um conflito que se agravava gradualmente e chegou a um ponto sem volta, o que o levou, por fim, a tomar a decisão de deixar a seleção que comandou por longos anos repletos de conquistas.