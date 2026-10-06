Uma reportagem da imprensa revelou as primeiras palavras do técnico de Portugal, Jorge Jesus, após o capitão da equipe, Cristiano Ronaldo, ter emitido um comunicado oficial nas últimas horas.

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, quebrou o silêncio sobre sua crise com o treinador de seu país, emitindo um comunicado oficial nesta terça-feira, no qual esclareceu os motivos da divergência entre ele e seu técnico.

Ronaldo atacou Jesus, afirmando que ele descumpriu sua promessa duas vezes, o que o levou a deixar a concentração.

Por sua vez, o jornal "A Bola" afirmou que Jesus estava na cidade de Leiria nesta terça-feira para assistir à seleção portuguesa sub-21, que venceu a República Tcheca por 2 a 0.

Assim que voltou para sua casa, na Aroeira, foi abordado pela equipe do canal CMTV em sua chegada, que o questionou sobre o comunicado de Cristiano Ronaldo.

Jesus respondeu que ainda não tinha tido a oportunidade de ler o comunicado do capitão de Portugal, mas que estava ciente de sua publicação.

E disse: "Eu estava em Leiria assistindo ao jogo da seleção nacional sub-21. Vou ler o comunicado agora e não tenho nada a dizer".

O jornal português afirmou que se espera a emissão de outros comunicados em breve sobre a crise, sem esclarecer quem os emitirá.