Revelada a posição do Bayern de Munique sobre a possível contratação de Klopp como técnico da seleção alemã

Jürgen Klopp (59 anos) pretende assumir o cargo de novo técnico da seleção alemã, e espera-se que isso aconteça.

Essa nomeação tão esperada também está sendo acompanhada com grande interesse dentro do Bayern de Munique, o clube mais bem-sucedido da Alemanha, onde surge a dúvida sobre como o clube encara essa decisão, segundo o jornal alemão “Bild”.

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A relação de Klopp com o Bayern no passado, especialmente durante seu período como técnico do Borussia Dortmund entre 2008 e 2015, foi marcada por uma rivalidade acirrada.

Ele levou o Dortmund a conquistar os títulos do campeonato em 2011 e 2012, além de infligir ao Bayern uma derrota histórica por 5 a 2 na final da Copa da Alemanha de 2012.

No entanto, a relação entre as duas partes tornou-se muito boa nos últimos anos. Isso é comprovado pelo fato de que o Bayern, durante sua longa busca por um novo técnico em 2024, entrou em contato com Klopp para sondar sua disposição em assumir o cargo, antes de finalmente decidir contratar Vincent Kompany (40 anos).

A resposta de Klopp foi negativa, pois ele havia acabado de deixar o Liverpool e sentia que não tinha a energia necessária para assumir uma nova função como técnico, além de não querer assumir nenhum cargo imediatamente.

Klopp precisa do Bayern

Não se espera que a influência do Bayern afete negativamente o trabalho de Klopp com a seleção alemã, já que o técnico está bem ciente da importância de manter um bom relacionamento com os dirigentes do clube. A relação pode não ser tão cordial quanto a que ele tinha anteriormente com o Dortmund, mas baseia-se no respeito mútuo entre as partes.

Do ponto de vista esportivo, Klopp precisa do Bayern mais do que de qualquer outro clube, já que espera-se que sua lista principal inclua um grande número de jogadores do clube bávaro, entre eles o capitão da seleção, Joshua Kimmich, Lennart Karl e Nathaniel Brown, que se transferiu do Eintracht de Frankfurt para o Bayern por 55 milhões de euros, além de Jonas Orbej, Jonathan Tah, Alexander Pavlović, Jamal Musiala, Tom Bischoff e Serge Gnabry.

Espera-se que dez jogadores do Bayern estejam entre os candidatos permanentes à escalação de Klopp, de acordo com o jornal “Bild”.

Duas tentativas anteriores

O grau de estima que Klopp desfruta dentro do Bayern fica evidente nas tentativas anteriores do clube de contratá-lo. Em entrevista ao site “Transfermarkt”, seu assessor, Mark Kosicki, disse em fevereiro passado:

“O Bayern esteve muito perto de fechar contrato conosco duas vezes. A primeira foi em 2008, quando Uli Hoeneß queria contratar Jürgen Klopp, enquanto Karl-Heinz Rummenigge preferia trazer Jürgen Klinsmann. Já a segunda vez foi após a saída de Niko Kovač, em novembro de 2019, mas Klopp estava vinculado a um contrato com o Liverpool”.

Uli Hoeneß (74 anos) é um dos principais apoiadores de Klopp, e o técnico alemão também conta com a admiração de Herbert Hainer (73 anos), atual presidente do Bayern e ex-CEO da Adidas, empresa da qual Klopp é embaixador da marca até o final do ano.

Klopp também mantém uma relação próxima com Björn Golden (61 anos), atual diretor executivo da Adidas e um dos acionistas do Bayern de Munique.