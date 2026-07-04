Revelação exclusiva do agente: o Ajax fez uma oferta pelo seu jogador

O Ajax fez uma oferta por Lucas Agazzi, um talentoso lateral-direito do Defensor SC. É o que afirma seu agente, Pablo Rivero, em entrevista à emissora de rádio uruguaia Sport 890.

Apesar da pouca idade, Agazzi, de 21 anos, já disputou 114 partidas oficiais pelo Defensor. Nelas, ele marcou dez gols e deu treze assistências.

Agazzi tem contrato com o Defensor até o final de 2027. De acordo com o Transfermarkt, o lateral-direito está avaliado em 1,8 milhão de euros.

Segundo Rivero, o Ajax demonstrou interesse no uruguaio, mas a primeira oferta do clube de Amsterdã foi rejeitada.

Não está claro se o diretor técnico Jordi Cruijff apresentará uma nova proposta.

Agazzi possui tanto a nacionalidade uruguaia quanto a italiana. Ele também pode atuar como ponta-direita.

Pelo perfil, Agazzi poderia se tornar o sucessor de Anton Gaaei. O dinamarquês de 23 anos pode deixar Amsterdã neste verão.