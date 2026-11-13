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Antonio Nusa se pronunciou sobre as especulações cada vez mais intensas a respeito de seu futuro, em meio a relatos de que vários gigantes da Premier League estão de olho em sua contratação. O ponta do RB Leipzig teve uma ascensão meteórica na Bundesliga nesta temporada e passou a ser associado a uma transferência lucrativa para Arsenal ou Tottenham Hotspur.

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Nusa comenta especulações sobre a Premier League

O atacante norueguês de 21 anos ganhou grande destaque neste outono após uma série de atuações decisivas na Alemanha. Seu desempenho não passou despercebido na Inglaterra, onde o Arsenal de Mikel Arteta e o Tottenham estariam à frente de um grupo de clubes de elite que acompanha sua evolução. Apesar da repercussão, Nusa afirma que mantém os pés no chão, embora esteja ciente das manchetes.

“Tento me afastar um pouco disso. Há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora. Tento não olhar o celular com muita frequência, porque sempre aparece alguma coisa”, disse o jovem à TV 2, entre risos.

Pés no chão diante do interesse da Premier League

Em meio às crescentes especulações sobre uma possível transferência de destaque para a Premier League, o ex-jogador do Club Brugge admitiu que é impossível escapar completamente dos rumores de mercado no ambiente digital atual. Ainda assim, em vez de deixar que eles tirem sua concentração, afirma que mantém a cabeça no lugar e conta com pessoas de confiança para não se deixar levar pela repercussão externa.

“Eu vejo tudo, sim! Tudo o que aparece. Afinal, não sou cego, então fico sabendo. Por isso tento me afastar um pouco. Tenho boas pessoas ao meu redor. Isso não me causa estresse. Só tento aproveitar meu dia a dia em Leipzig. É um time fantástico, com um treinador fantástico. Além disso, tenho um agente que cuida de todo o resto e me deixa focar apenas no futebol. Isso é o mais importante para mim”, afirmou.

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Ascensão quase surreal ao estrelato na Bundesliga

Desde sua chegada à Red Bull Arena, Nusa se tornou uma das promessas mais empolgantes do futebol europeu. Ele atribui seu impacto imediato a um rigoroso programa de aprimoramento pessoal iniciado após o fim da última Copa do Mundo. Essa abordagem abrangente permitiu que ele se adaptasse sem dificuldades às exigências de uma das principais ligas do mundo.

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“Foi quase um pouco surreal. Muita coisa aconteceu de uma vez. Ao mesmo tempo, eu sabia que um dia chegaria aqui. Talvez por isso não tenha parecido tão fora do normal. Tem sido bom”, explicou Nusa.

Solbakken pede paciência diante do interesse

O técnico da seleção da Noruega, Staale Solbakken, também comentou o desenvolvimento do jogador e sugeriu que mais um ano na Alemanha seria benéfico. Solbakken acredita que, embora o Leipzig seja conhecido por vender jogadores, o momento de uma transferência para a Premier League precisa ser avaliado com cuidado para garantir o sucesso de Nusa a longo prazo no mais alto nível.

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“Acho sensato que ele jogue esta temporada lá e faça uma boa temporada na Bundesliga, onde poderá amadurecer um pouco mais antes de dar o passo definitivo. Se ele sair depois de uma temporada, em vez de no meio dela, também terá uma pré-temporada longa e poderá conhecer treinadores e jogadores durante um verão sem Eurocopa nem Copa do Mundo”, explicou o treinador de 57 anos.