Revelação do Barcelona não gostou de perder camisa para De Jong: "fiquei mal"

Carles Aleña usava o número 21 e relatou o momento em que De Jong conversou com ele para pedir a camisa

A foto em que aparecem Carles Aleña e Frenkie De Jong com seus números de camisa mostra dois jogadores sorridentes. Porém, o jovem Aleña revelou que o processo de escolha do número o deixou triste. Isso porque o jovem da base do Barça já usava a 21, mas a diretoria já tinha prometido o número para o atleta holandês. Ele não ficou triste por ter perdido o número, mas por ter sido 'ignorado' pelo clube.

"Eu gostaria de ter recebido uma mensagem da diretoria. Prometeram a camisa a ele sem me avisarem. Fiquei mal, não me senti bem. Eu sempre me portei bem com o clube", falou Aleña.

Ele também relatou o momento em que Frenkie De Jong foi conversar com ele para pedir o número 21 para usar nas costas e descreveu o holandês como "muito humilde".

"Ceder o número da camisa foi algo entre ele e eu. Ele veio no primeiro dia e me pediu de uma forma muito humilde. Chegou a falar que a última palavra era minha e que a respeitaria. Eu sabia que para ele é uma questão sentimental e familiar. Eu não teria problema com aquilo, mas meu problema é que faltou uma mensagem da diretoria ao menos para me dizer que tinham prometido o número a ele sem me avisar. Essas coisas acontecem num clube. Mas falei com Frenkie e ele é um garoto muito legal, não tem problema", declarou o agora camisa 19 da equipe blaugrana.