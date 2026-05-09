Revelação chocante na Espanha: eis o que os jogadores do Real Madrid fizeram para humilhar Xabi Alonso

O caos no Real Madrid não surgiu do nada. Há meses que reina a agitação no vestiário, e cada vez mais detalhes vêm à tona. Segundo o Marca, Xabi Alonso também teve um papel importante nisso.

O espanhol de 44 anos, que foi demitido do Real Madrid em janeiro deste ano, queria introduzir mais disciplina e ordem tática ao chegar. No entanto, teria sido justamente isso a causa das enormes tensões internas.

Segundo relatos, a equipe se dividiu na época em dois campos. De um lado, estavam jogadores como Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni, que apoiavam a abordagem de Alonso. Do outro lado, estrelas como Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Edouardo Camavinga e Federico Valverde teriam se voltado cada vez mais contra o treinador.

Chegou-se a um ponto em que os jogadores humilharam Alonso. Alguns fingiam deliberadamente estar dormindo durante as reuniões táticas. Outros teriam ficado conversando durante as conversas ou ignorado as instruções.

Por causa disso, pouco tempo depois a situação chegou ao ponto de ebulição, quando Alonso perdeu a paciência durante o treino. “Eu não sabia que viria aqui para treinar um time de juniores!”, teria gritado o técnico, furioso. Aparentemente, as tensões só aumentaram a partir daí.

Segundo as notícias, seu sucessor, Álvaro Arbeloa, tentou inicialmente acalmar a situação, mas a calma não durou muito. O maior incidente acabou ocorrendo por causa da briga entre Valverde e Tchouaméni. Após uma discussão durante o treino, a situação se agravou mais tarde no vestiário.

Valverde teve que ser levado ao hospital devido a uma lesão na cabeça e provavelmente perderá o Clássico contra o FC Barcelona. O próprio uruguaio negou publicamente qualquer envolvimento em uma briga e explicou que “bateu a testa acidentalmente contra uma mesa”. Apesar disso, segundo vários meios de comunicação, o Real Madrid iniciou um processo disciplinar contra os dois jogadores.