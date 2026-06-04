Revelação chocante: Arne Slot, considerado “arrogante”, atacou pessoalmente esses 5 jogadores no vestiário do Liverpool

A Sport Bild fez uma revelação chocante sobre Arne Slot. O holandês de 47 anos foi demitido do Liverpool no último fim de semana, e isso teria sido em parte devido ao seu comportamento “arrogante” no vestiário.

Na primeira temporada de Slot em Merseyside, ele levou o Liverpool diretamente à glória com a conquista do título nacional. A segunda temporada, no entanto, foi extremamente difícil, com um quinto lugar na Premier League. Após a avaliação de fim de ano, decidiu-se que Slot não era a pessoa certa para o futuro.

A Sport Bild sabe que houve um período de agitação interna antes disso. Slot teria, de fato, perdido totalmente o controle do vestiário. As primeiras fissuras vieram à tona quando Mohamed Salah se manifestou de forma extremamente veemente contra o técnico durante a temporada, mas por trás disso se esconde muito mais caos.

“Um dos problemas era a forma como lidava com seus jogadores-estrela”, afirma o veículo alemão. “Embora tenha sido elogiado no início da temporada por sua abordagem sensível após a trágica morte do atacante Diogo Jota, ele foi longe demais em outros aspectos.”

Slot teria, na verdade, misturado críticas objetivas com “arrogância” e “ataques pessoais”. Esses ataques pessoais eram direcionados aos cinco reforços do verão. “Você já ganhou a Premier League?”, ele teria respondido com veemência aos novos contratados.

Não foram apenas as cinco contratações do verão que foram alvo constante de críticas; os jogadores com passado na Bundesliga também foram duramente criticados. Assim, Slot teria ultrapassado os limites várias vezes, com comentários como: “É assim que se joga na Alemanha.”

Essas “explosões” não teriam caído bem entre os jogadores, segundo o Sport Bild. “Enquanto as coisas iam de mal a pior em campo, o consenso geral no vestiário era de que o título de Slot se devia principalmente ao trabalho de seu antecessor, Jürgen Klopp. Jogadores-chave como Mo Salah e Virgil van Dijk perceberam que Slot estava ficando sem inspiração.”