Revelação chocante: adversário da Seleção Holandesa na Copa do Mundo testou positivo para doping

Oito jogadores da Tunísia, adversária da Seleção Holandesa, tiveram resultados positivos no teste para a substância proibida clenbuterol, segundo noticiou o jornal The Times na tarde desta sexta-feira. A substância é proibida e consta da lista de doping.

De acordo com o veículo de comunicação, de grande credibilidade, os jogadores da Tunísia ficaram perplexos quando o resultado do teste deu positivo. Eles afirmam não ter consumido a substância intencionalmente.

O clenbuterol também é conhecido pela presença da substância em carne contaminada, especialmente em regiões do mundo onde é utilizada na pecuária, como no México, onde a seleção da Tunísia esteve hospedada.

O clenbuterol é uma substância potente e estimulante que atua no sistema nervoso. Na medicina convencional (na Holanda e na Bélgica), ele é aprovado exclusivamente como medicamento veterinário para cavalos, com o objetivo de dilatar as vias respiratórias em casos de asma.

Devido à sua ação específica, às vezes é usado ilegalmente por pessoas como emagrecedor ou para melhorar o desempenho. Durante uma dieta rigorosa, ele também evita a perda de massa muscular.

A substância consta da lista internacional de doping e é estritamente proibida em competições. Além disso, seu uso, posse ou venda para consumo humano são ilegais na Holanda e na Bélgica.

A Tunísia não obteve nenhum benefício real com o Clenbuterol. O país norte-africano perdeu todas as partidas da fase de grupos, incluindo uma derrota por 3 a 1 para a Holanda, e foi eliminado do torneio.