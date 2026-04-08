Revelação chocante: a FIFA “enganaria” os visitantes com os ingressos mais caros da Copa do Mundo

A FIFA voltou a ser alvo de críticas. Depois de já ter sofrido fortes críticas pelos preços exorbitantes dos ingressos para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, há agora grande insatisfação com a forma como os assentos foram inicialmente apresentados.

O site The Athletic investigou o processo de venda de ingressos para a Copa do Mundo. A FIFA vendeu mais de três milhões de ingressos para os diversos jogos, distribuídos em várias categorias. Devido aos ingressos codificados por cores, parecia que os torcedores com os ingressos mais caros (Categoria 1) teriam automaticamente direito aos melhores lugares nos estádios, ao lado da linha lateral ou na arquibancada inferior.

A realidade, porém, parece ser bem diferente. Quando os ingressos da Copa do Mundo foram recentemente convertidos em assentos concretos, muitos torcedores descobriram que tinham lugares nos cantos ou atrás do gol. Alguns fãs receberam setores na Categoria 2, embora tivessem comprado ingressos da Categoria 1.

Um grande desânimo para os visitantes da Copa do Mundo, pois, em alguns casos, foram gastos centenas ou milhares de dólares por um ingresso. Na América do Norte, é comum escolher um assento específico, em vez de uma categoria. Isso torna a decepção ainda maior.

Um dos prejudicados reclama na mídia inglesa. “Não se pode mudar as regras depois que alguém já pagou por um ingresso. As pessoas pagaram por um lugar específico e acabam recebendo outra coisa.” Outro torcedor fala em “engano” e “a sensação de ter sido roubado”.

Durante o processo de venda para a Copa do Mundo, os ingressos foram alterados, o que gerou uma sensação de confusão. Além disso, tudo indica que os melhores lugares ao longo da linha lateral foram reservados para pacotes de hospitalidade e patrocinadores, com valores que chegam a milhares de dólares.

A FIFA ressalta, em uma declaração, que se trata de um mal-entendido e que os ingressos para a Copa do Mundo eram apenas uma indicação. “Os ingressos serviam como orientação, e não como representação exata dos assentos. Os termos e condições estabelecem que os assentos podem ser alterados, desde que pertençam à mesma categoria ou tenham um valor equivalente.”