Karim Adeyemi se transferiu do Borussia Dortmund para o FC Barcelona no verão passado por 22 milhões de euros. O BVB provavelmente também o teria vendido ao Real Madrid, mas os Blancos recusaram.

Segundo informou o especialista em transferências Fabrizio Romano na DAZN, o Borussia Dortmund ofereceu o jogador da seleção alemã a vários clubes da Premier League e também ao Real Madrid, diante da estagnação das conversas para renovar seu contrato para além de 2027.

Mas esse possível destino logo se mostrou um beco sem saída: enquanto o Real Madrid optou por não contratar o veloz ponta e acabou escolhendo Yan Diomande, destaque do Leipzig, o próprio Adeyemi queria ir para o Barcelona, seu clube favorito.

Karim Adeyemi brilha sob o comando de Hansi Flick

No clube catalão, o ex-jogador do Dortmund se encaixou perfeitamente. Em 12 jogos oficiais, já marcou quatro gols e deu três assistências. Na noite de domingo (21h), ele enfrenta o Real Madrid no Clásico com a equipe do técnico Hansi Flick.

Graças às boas atuações, Adeyemi também voltou a ser convocado recentemente por Jürgen Klopp para a seleção alemã. Por lá, porém, o atacante chamou a atenção principalmente pelas muitas chances claras de gol que desperdiçou.