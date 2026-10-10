Revelação bizarra sobre lance de pênalti em Feyenoord x AZ: Makkelie não viu imagem crucial

Kees Kwakman acredita que o AZ teve um pênalti tirado de forma injusta no duelo de peso contra o Feyenoord. Nos acréscimos do primeiro tempo, houve, sim, contato entre Mexx Meerdink e Tjark Ernst, mas a imagem em que isso pode ser visto claramente não foi mostrada em campo ao árbitro Danny Makkelie.

No De Kuip, Makkelie viu na tela apenas imagens pela lateral, o que fez com que, após vários minutos de análise, ele não pudesse afirmar com certeza que Meerdink foi atingido. Agora, porém, ficou claro que havia uma imagem muito melhor disponível, na qual o contato entre os pés dos dois jogadores é claramente visível.

“Como é possível que Makkelie não tenha visto essa imagem?”, questionou Kwakman, claramente irritado, no De Eretribune, da ESPN. Jan Joost van Gangelen sugeriu que o VAR Erwin Blank provavelmente também não viu essa imagem. “Sim, então onde está esse erro?”, perguntou Kwakman em voz alta.

“Eles tinham essa imagem, sim. Tinham as imagens, mas naquele momento não as mostraram para Makkelie”, explicou Aletha Leidelmeijer. Em seguida, Kwakman passou a questionar como funciona a seleção das imagens na cabine do VAR.

“Acho que o VAR não faz isso sozinho. Ele tem ajuda nisso, não é?”, disse Kwakman. “Acho que, se Makkelie tivesse visto essa imagem, teria mantido o pênalti. Se o VAR tivesse visto isso, ele nem teria chamado o árbitro para o monitor.”

O próprio Ernst disse após a partida, à ESPN, que recebeu uma explicação de Makkelie. “Depois do jogo, falei rapidamente com o árbitro, e ele disse que talvez realmente tenha havido um contato leve, mas que não foi suficiente para marcar um pênalti.”

“Agora eu também vejo que meu pé se move um pouco. Mas o árbitro disse que, na visão dele, não foi suficiente para um pênalti. Também porque a bola saiu, e porque o contato foi muito leve. Mas, no momento em si, eu não senti nada”, afirmou Ernst.

ESPN