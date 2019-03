Dortmund faz exatamente o que o Bayern não deixa: vacilar na Bundesliga

Marco Reus não escondeu a decepção pela derrota contra o Augsburg; neste sábado, o rival pode igualar em pontos na liderança da Bundesliga

O Borussia Dortmund chegou a ter nove pontos de vantagem na liderança da Bundesliga, e com uma equipe marcada pela intensidade comum ao futebol alemão, além do faro goleador de Paco Alcácer, Marco Reus e da criatividade do jovem Jadon Sancho, dava mostras de que poderia levantar o título facilmente e acabar com a hegemonia de seis anos consecutivos de títulos para o Bayern. Hoje, o que não faltam são dúvidas.

Nesta sexta-feira (01), a equipe treinada por Lucien Favre sofreu a sua segunda derrota na campanha. Fora de casa, não adiantou de nada o domínio nas ações com a bola. O Augsburg venceu por 2 a 1 e deixa os aurinegros em situação tensa na tabela. Ao terem abusado nos empates a partir de 2019 (foram três seguidos antes da vitória sobre o Leverkusen), agora o Dortmund pode ver o Bayern empatar em número de pontos.

Os Bávaros, que não começaram bem a temporada sob o comando de Niko Kovac, chegaram a ocupar a sexta posição na tabela – algo pouco surpreendente devido ao seu domínio doméstico. Mas a partir da 13ª rodada emplacaram uma sequência de sete vitórias seguidas, interrompidas por uma única derrota (para o Leverkusen) antes de emplacar outros três triunfos. Em 2019, o aproveitamento do Bayern é de 83% dos pontos somados, contra 57% do Borussia.

Se vencer o Monchengladbach, no clássico marcado para este sábado (02), o time de Kovac só não assumiria a liderança pelo saldo de gols. O Dortmund tem +31 contra +25 dos Bávaros. Após a derrota desta sexta-feira, Marco Reus, ídolo dos aurinegros, não escondeu a decepção pelo que chamou de “resultado amargo”.

Augsburg pull off an incredible result to limit Dortmund at the top of the table ✋#Bundesliga #FCABVB pic.twitter.com/dB21Bl6Bra — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 1 de março de 2019

“O Bayern também teve dificuldades aqui, a diferença é que eles pontuam e não cometem erros individuais”, avaliou o camisa 11, sem citar nomes, deixando claro a sensação de que o time precisa melhorar muito para manter aceso o sonho de reconquistar o título que não vem desde 2012. Na Alemanha, jamais dá para duvidar da capacidade do Bayern.