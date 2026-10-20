Reunião secreta entre o Fundo de Investimentos Público saudita e dirigentes do Milan: Cristiano Ronaldo se tornará proprietário do Al-Nassr?

A crise do clube saudita Al-Nassr deixou de ser apenas uma questão de resultados em campo e passou a ser representada por números assustadores nos balanços contábeis, segundo relatos internacionais.

São 800 milhões de riais em dívidas acumuladas, revelados pelo jornalista Walid Al-Faraj, e, no mesmo momento, um relatório americano chocante expõe negociações secretas para a venda de 70% das ações do "Al-Alami" a uma empresa que é dona do Milan, da Itália.





O que acontece na capital saudita, Riade, não é uma crise financeira passageira, mas o início de uma nova fase em que Cristiano Ronaldo pode deixar de ser uma lenda em campo para se tornar um proprietário na mesa de decisões.

Walid Al-Faraj revela o número chocante

O jornalista Walid Al-Faraj revelou o segredo por trás da sufocante crise financeira vivida pelo Al-Nassr, por meio de seu programa "Rotana Sport com Walid".

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Al-Faraj afirmou textualmente: "As dívidas do Al-Nassr se aproximam dos 800 milhões de riais", destacando que a maior parte dessas dívidas resultou de decisões financeiras equivocadas tomadas durante a última temporada, decisões que acabaram por colocar o clube sob a lupa da fiscalização financeira.

Essas declarações evidenciam a dimensão do verdadeiro desafio diante da diretoria do Al-Nassr e confirmam que a próxima fase exige uma revisão completa e um controle rigoroso dos compromissos financeiros.

O negócio do bilhão: a RedBird às portas do Al-Nassr

Em um desdobramento simultâneo, o site americano "Semafor" revelou uma surpresa de peso, ao expor que a empresa americana "RedBird Capital", atual proprietária do Milan, da Itália, realizou reuniões diretas com o Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita para discutir a aquisição de 70% das ações do Al-Nassr.

Segundo o relatório, o possível negócio está avaliado em cerca de um bilhão de riais, após o novo comprador quitar as dívidas do clube da capital. O site apontou que as negociações ainda estão em estágios iniciais e que não se chegou a um acordo definitivo até o momento.

Os vazamentos indicam a possibilidade de o empresário Mohammed Al-Khuraiji entrar nessa aliança de investimento, ao lado de outros investidores, com a circulação de informações consistentes sobre a obtenção, por parte do astro Cristiano Ronaldo, de uma fatia da propriedade do clube, sem que tenha sido emitido, até agora, qualquer anúncio oficial que confirme os percentuais de propriedade.

Cristiano: o ambiente do Al-Nassr cria o acontecimento

O analista esportivo Mohammed Al-Anzi comentou esses desdobramentos com uma declaração marcante, dizendo: "Ronaldo chegou ao Al-Nassr como jogador e permaneceu como apaixonado, e agora quer ser dono. Esse é o ambiente do Al-Nassr".

Al-Anzi acrescentou que a próxima fase, caso o negócio seja concluído, testemunhará um grande foco na aplicação de critérios de governança e disciplina financeira dentro do clube, o que pode representar um verdadeiro início para a reorganização das finanças e da propriedade do Al-Alami e para seu resgate do turbilhão das dívidas.



