O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, surpreendeu os adeptos do "Al-Alami" com uma aparição inesperada no estágio de preparação da equipa, apesar de estar a gozar as suas férias de verão antes do início da nova temporada.

Ronaldo havia recebido férias adicionais devido à sua participação com Portugal na última fase final do Campeonato do Mundo, competição da qual se despediu com a derrota frente à Espanha (0-1) nos oitavos de final.

Segundo o jornalista Ali Al-Anzi, próximo do Al-Nassr, Ronaldo interrompeu as férias para visitar o estágio da equipa, onde manteve uma longa reunião com o diretor desportivo Simão e com o treinador australiano Ange Postecoglou, para debater uma série de assuntos relacionados com o plantel.

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Os relatos acrescentaram que a estrela portuguesa deixou o estágio após o fim da reunião, sem participar nos treinos, num passo que levantou muitas questões sobre os motivos da sua presença inesperada.

A aparição de Ronaldo surge num momento importante, uma vez que o Al-Nassr prossegue os seus preparativos para a nova temporada sob o comando de Postecoglou, em simultâneo com as movimentações da direção para reformular a equipa e concretizar novos negócios durante o período de transferências de verão.

A visita do capitão do Al-Nassr é encarada como uma mensagem que confirma o seu acompanhamento constante de tudo o que se passa dentro do clube, e a sua vontade de conhecer de perto o novo projeto técnico, tendo em conta a sua ambição de levar o "Al-Alami" a competir com força por todos os títulos na próxima temporada.