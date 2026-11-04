A lenda do tênis espanhol Rafael Nadal está prestes a integrar o conselho de administração do Real Madrid. O clube apresentará sua indicação aos associados na assembleia geral do dia 21 de novembro e, caso seja aprovada, como se espera, ele passará a fazer parte oficialmente do conselho.

O Real Madrid, que realizará uma reunião extraordinária da assembleia geral para aprovar a nomeação da lenda do tênis, anunciou em um comunicado oficial publicado pelo jornal "Marca" o seguinte: "Proposta do conselho de administração para aprovação pela assembleia geral extraordinária, referente à nomeação do senhor Rafael Nadal Parera como membro do conselho de administração do Real Madrid, de acordo com o artigo 46 dos estatutos".

E acrescentou: "Nesse sentido, o conselho aprovou por unanimidade apresentar a seguinte proposta à assembleia geral extraordinária para aprovação: a ratificação da nomeação do senhor Rafael Nadal Parera como membro do conselho de administração do Real Madrid, de acordo com o artigo 46 dos estatutos".

A reunião geral ordinária do Real Madrid será realizada no dia 21 do mês corrente, às 9h para a primeira sessão e às 10h para a segunda sessão. Durante a reunião serão discutidos os temas habituais: relatório do presidente; análise e aprovação, se for o caso, do balanço orçamentário, do relatório anual, do balanço patrimonial e da demonstração de lucros e perdas do clube, além das contas consolidadas com as empresas subsidiárias, referentes ao exercício financeiro de 2025/2026; análise e aprovação, se for o caso, do orçamento consolidado de receitas e despesas e do plano de atividades para o exercício financeiro de 2026/2027; as taxas de associação propostas para a temporada 2027/2028; além de perguntas e comentários.

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Mas a grande surpresa virá com a assembleia geral extraordinária, que começará logo em seguida e que terá um único ponto em sua pauta: a nomeação de Rafael Nadal como membro do conselho de administração. Para o Real Madrid, Nadal é uma das maiores lendas do esporte de todos os tempos e um exemplo a ser seguido por suas conquistas esportivas e por sua personalidade.

Rafael Nadal agradeceu ao Real Madrid por meio de suas contas nas redes sociais pela proposta e anunciou que a aceitou, dizendo: "Gostaria de agradecer ao presidente Florentino Pérez e ao conselho de administração pela proposta de que eu integre o conselho de administração do Real Madrid. Aceitei essa proposta com grande entusiasmo e estou ansioso para aprender e contribuir o máximo possível".