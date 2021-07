Reunião entre patrocinador e elenco cria desgaste nos bastidores do Cruzeiro

Patrocinador e conselheiro do clube, Pedro Lourenço fez duras críticas ao grupo comandado por Mozart Santos em reunião antes da derrota para o Avaí

O encontro do patrocinador e conselheiro do Cruzeiro, Pedro Lourenço, com o elenco na última quinta-feira (15) gerou um mal-estar nos bastidores da Toca da Raposa II. Na ocasião, o mecenas cobrou duramente dos atletas e chegou a dizer que não tem colaborado financeiramente com a gestão de Sérgio Santos Rodrigues por causa da qualidade do grupo.

A Goal confirmou com ao menos duas fontes distintas ligadas ao grupo de atletas que a situação criou um desconforto nos bastidores da Toca da Raposa II. Há um incômodo pela forma como o empresário tratou os atletas.

Ele fez críticas ao presidente Sérgio Santos Rodrigues, alegando que o dirigente não teria coragem para falar com o grupo daquela forma. As cobranças ocorreram antes do revés por 3 a 0 para o Avaí, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em pleno Mineirão.

Em que pese as fortes declarações nos bastidores, Pedro Lourenço contribui financeiramente com a administração de Sérgio Rodrigues. O empresário é o patrocinador master do clube por meio do Supermercados BH. Ele ainda se responsabilizou por quitar dívidas do clube recentemente, inclusive um débito na Fifa pela aquisição do atacante Willian, atualmente no Palmeiras.

O Cruzeiro tem dificuldades para quitar os salários com o elenco e seus demais colaboradores desde a temporada passada. Há pendências de outubro de 2020 com parte dos funcionários do clube.

Procurados para falar sobre a situação, tanto o patrocinador quanto o clube não se manifestaram. O espaço segue aberto para que os dois expliquem o ocorrido na última semana.