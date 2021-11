Reunião entre organizada e atletas do São Paulo tem cobranças e presença de Muricy

Membros de uma organizada do São Paulo foram ao CT da Barra Funda no início da tarde desta terça-feira (16) para conversar com jogadores antes da atividade, marcada para as 16h (de Brasília). A reunião contou com a presença de alguns jogadores e o coordenador Muricy Ramalho.

No bate-papo, que durou cerca de uma hora, o grupo fez cobranças ao elenco e prometeu apoiar no Morumbi durante os jogos que restam no Campeonato Brasileiro. A ideia era selar um pacto para que o time consiga se salvar do rebaixamento – o time é o 15º colocado, com 38 pontos, dois a mais que o Juventude, primeiro da zona da degola.

Os torcedores pediram mais comprometimento aos atletas com o intuito de evitar qualquer risco de uma inédita queda no Morumbi. A conversa aconteceu com os jogadores considerados mais experientes. Os zagueiros Miranda e Bruno Alves, o lateral esquerdo Reinaldo e o atacante Luciano estiveram no bate-papo. Além deles, o coordenador técnico Muricy Ramalho esteve em campo com o grupo.

Os líderes da organizada foram os responsáveis por conduzir o teor da conversa com os jogadores. Não houve ameaça, uma vez que o grupo teve a entrada facilitada no CT da Barra Funda.

A iniciativa de ir ao local foi da própria organizada, de acordo com uma fonte ligada à torcida. O grupo foi ao CT da Barra Funda no início da tarde desta terça-feira, foi obrigado a passar por teste de antígeno contra a covid-19 e teve acesso ao local. A diretoria aceitou a entrada do grupo por se tratar de uma organizada que tem apoiado o clube, conforme apurado pela reportagem.

O protesto da organizada ocorre dois dias depois da derrota por 4 a 0 para o Flamengo em pleno Morumbi. O Tricolor paulista volta a campo nesta quarta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, pela 33ª rodada do torneio.