Dentro de aproximadamente um mês, o mundo do futebol europeu testemunhará uma de suas mais importantes reuniões institucionais: a assembleia geral da Associação Europeia de Clubes (EFC), que será realizada em Copenhague entre os dias 28 e 30 de setembro.

A organização, que representa mais de 800 clubes europeus, apresenta o evento como "o acontecimento mais destacado da temporada para os clubes europeus", no qual os líderes debatem as principais questões do futebol, definem as prioridades comuns e traçam os contornos do futuro, segundo o portal "Foot Mercato".

A Associação Europeia de Clubes ressalta ainda que este é "o único momento da temporada em que os clubes de todos os portes se reúnem para influenciar o futuro do esporte".

Espera-se que a governança da Fifa e a crise provocada por Gianni Infantino sejam um eixo central dos debates, e, tendo em conta que a Associação Europeia de Clubes se opôs publicamente ao projeto "Fifa Forward Enterprise", que visa vender parte das cotas da Copa do Mundo a investidores, espera-se que esta reunião represente mais um ponto de virada no movimento de protesto europeu.

Esta assembleia geral pode ter desdobramentos muito mais amplos do que uma simples reunião anual, já que a Associação Europeia de Clubes afirma que ela representa um evento de destaque no calendário do futebol, no qual se constroem novas parcerias, se trocam ideias inovadoras e se desenvolvem soluções feitas sob medida para o futebol enfrentar seus desafios".

A associação declara que seu objetivo é "fortalecer as competições, desenvolver o futebol feminino, impulsionar a formação de jovens talentos, garantir a sustentabilidade financeira e assegurar o futuro do futebol a longo prazo".

Nesse contexto instável, circulam diversos rumores sobre a candidatura de Nasser Al-Khelaifi à presidência da Associação Europeia de Clubes, algo que reforçaria o peso político desta reunião.

A poucos meses das eleições para a presidência da Fifa, uma frente unida que reúne mais de 800 clubes europeus pode enviar uma mensagem forte a Gianni Infantino e influenciar o equilíbrio de forças no mundo do futebol.



