Reunião de emergência: a Confederação Africana intervém na crise do novo projeto da FIFA

A Confederação Africana de Futebol (CAF) entrou na crise relacionada ao novo projeto revelado por Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), nas últimas horas.

A FIFA anunciou, em comunicado oficial na terça-feira, que seu presidente Gianni Infantino pretende vender participações da Copa do Mundo na forma de ações a investidores do setor privado, e assumirá um papel semelhante ao de um comissário nesse novo projeto.

Desde a divulgação desse comunicado, surgiram diversos pronunciamentos indignados contra Infantino e seu novo projeto, sobretudo por parte da União das Federações Europeias de Futebol, bem como de algumas federações nacionais, entre elas a inglesa.

A última das federações a comentar essa crise foi a Confederação Africana de Futebol, que publicou um comunicado em seu site oficial na quarta-feira, no qual anunciou a realização de uma reunião do Comitê Executivo, presidida pelo próprio Patrice Motsepe, na próxima semana.

O comunicado esclareceu que essa reunião ocorre após o recebimento de uma carta oficial da FIFA com os detalhes do novo projeto, e que se trabalhará para examinar, avaliar e estudar a proposta, a fim de emitir um parecer a respeito.

A CAF pediu às federações nacionais a ela filiadas que também trabalhem para examinar a proposta e emitir um parecer sobre ela, com o objetivo de participar do processo de consulta que a FIFA está conduzindo atualmente com as confederações continentais e as federações nacionais.

A Confederação Africana encerrou seu comunicado reafirmando seu compromisso de dar continuidade à consulta e ao trabalho conjunto com as federações a ela filiadas, bem como com a Federação Internacional e as demais confederações continentais, a fim de apoiar o aumento dos recursos financeiros necessários para o desenvolvimento e o crescimento do futebol.