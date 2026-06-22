Reunião acalorada... Al-Faisal repreende os jogadores da Arábia Saudita após a goleada por 4 a 0

A torcida saudita viveu uma noite triste após a derrota da Seleção Saudita para a Espanha, na noite de domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita não conseguiu acompanhar o ritmo da Espanha durante toda a partida, que terminou com a vitória da Espanha por 4 a 0.

De acordo com o jornal “Al-Sharq Al-Awsat”, o príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro do Esporte da Arábia Saudita, reuniu-se com os jogadores logo após o término da partida.

Al-Faisal expressou aos jogadores da seleção saudita seu profundo descontentamento, afirmando que o fraco desempenho na partida contra a Espanha não é aceitável.

O jornal saudita publicou alguns trechos do discurso de Al-Faisal, em que ele disse aos jogadores: “O desempenho não foi satisfatório para ninguém, nem mesmo para vocês. Perder dessa forma, sem apresentar nenhum nível de jogo, é inaceitável”.

No entanto, o ministro do Esporte transmitiu esperança aos jogadores e tentou elevar o ânimo da equipe, enfatizando que “é preciso esquecer a partida contra a Espanha, concentrar-se no confronto contra Cabo Verde e recompensar a torcida com uma vitória e a classificação”.

A seleção saudita enfrentará Cabo Verde na madrugada do próximo sábado, na última partida da fase de grupos.