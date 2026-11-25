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O Al-Nassr, da Arábia Saudita, comunicou ao português João Félix sua decisão final sobre o futuro do jogador no time após o fim da atual temporada 2026-2027, em meio ao interesse de alguns clubes em contar com ele, com o Barcelona à frente.

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Reportagens da imprensa haviam revelado o desejo do Barcelona de contratar João Félix na próxima janela de transferências de verão , sobretudo porque o atual contrato do jogador com o Al-Nassr termina ao fim desta temporada.

No entanto, o jornal saudita “Al-Riyadiyah” afirmou que o Al-Nassr se reuniu com o jogador português nesta quarta-feira para definir de vez o seu futuro e encerrar a polêmica criada em torno dele nos últimos tempos.

Segundo o jornal, o Al-Nassr informou a João Félix que renovará seu contrato até 2029 e que não pretende anular a cláusula de extensão nem vender seu contrato após o fim da atual temporada.

O jogador português, por sua vez, recebeu bem a decisão do clube saudita. Ele disse se sentir à vontade no Al-Nassr, na capital saudita, Riad, e considerou que essa experiência foi o principal motivo do seu retorno à seleção do seu país nos últimos tempos.

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O Al-Nassr contratou João Félix na penúltima janela de transferências de verão, vindo do Chelsea, em um negócio de 30 milhões de euros, segundo reportagens da imprensa.

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De acordo com o que o jornal saudita “Al-Riyadiyah” revelou anteriormente, o contrato assinado no verão de 2025 prevê uma extensão automática de duas temporadas, a menos que o Al-Nassr comunique expressamente o desejo de dispensar o jogador.

A permanência de João Félix no time saudita implicará o pagamento de um valor adicional de 20 milhões de euros ao Chelsea.

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Nesse caso, o salário anual de Félix passará de 10 milhões de euros para 12,5 milhões de euros nas duas temporadas adicionais, além de outros benefícios.

Já se o Al-Nassr acionar a cláusula de saída dentro do prazo estabelecido, que vai até 1º de junho, o custo do negócio cairá para 30 milhões de euros, e o jogador voltará automaticamente ao clube londrino.

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O aspecto mais surpreendente do acordo é que o Al-Nassr pode abrir mão dos dois anos adicionais sem precisar pagar nenhuma multa ou compensação financeira.

Nesse caso, João Félix voltaria ao Chelsea, clube com o qual tem contrato até 2031.

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Mas a decisão não depende exclusivamente do clube saudita. Segundo o jornal Al-Riyadiyah, o acionamento da cláusula de saída também exige a concordância do jogador.

Da mesma forma, se João Félix quiser deixar a Arábia Saudita por iniciativa própria, precisará obter a autorização do Al-Nassr.

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João Félix chegou ao Al-Nassr em julho de 2025 e se tornou uma das peças importantes do time. Agora, seu futuro depende de uma decisão que precisa ser tomada antes de 1º de junho.

Desde que chegou ao Al-Awwal Park, o astro português disputou 63 partidas pelo Al-Nassr em todas as competições, com 34 gols marcados e 28 assistências.

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No plano coletivo, João Félix levou o Al-Nassr ao título do Campeonato Saudita na temporada passada, depois de um jejum de sete anos, além de chegar à final da AFC Champions League Two, perdida por 1 a 0 para o japonês Gamba Osaka.