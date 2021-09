Retrospecto pesa? Flamengo não perde para o Palmeiras há nove jogos

Maiores potências do futebol brasileiro nos últimos anos, os rivais vão enfrentando com certa frequência... mas a vantagem é rubro-negra

Um dos principais debates neste momento é sobre quem será o favorito na final da Libertadores. Mas por mais que o Palmeiras seja o atual campeão da competição, o retrospecto recente sugere que o Flamengo vai para o confronto com favoritismo.

Conforme ambos os clubes foram ganhando títulos e se transformando nas duas maiores potências do futebol brasileiro na atualidade, foram criando uma rivalidade que deve ter seu ápice na decisão do torneio continental. Mas os números recentes mostram que essa disputa não vem sendo tão igual.

Nos últimos nove confrontos envolvendo Flamengo e Palmeiras, o Rubro-Negro venceu em cinco e empatou outros quatro. Ou seja: está invicto a nove jogos diante do rival.

A última derrota do Mengão aconteceu na 34ª rodada do Brasileirão 2017, quando o Verdão venceu por 2 a 0 na Arena Palmeiras. Deyverson marcou os dois gols do jogo.

Na época, o Palmeiras vinha abalado depois de ser derrotado, consecutivamente, por Corinthians e Vitória, e praticamente perder a disputa diante do Timão pelo Campeonato Brasileiro. Mas isso não impediu o time paulista de derrotar os cariocas por 2 a 0 - o Fla se preparava para jogar as semifinais da Copa Sul-Americana, diante do Junior Barranquilla.

Fim de jogo no Allianz Parque. Palmeiras 2x0 Flamengo. O próximo compromisso do Mengão será na quinta-feira (16), quando o Rubro-Negro encara o Coritiba, às 21h, no Couto Pereira. #PALxFLA

O time, então comandado por Reinaldo Rueda, passou por várias transformações desde então. Para se ter uma ideia, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, hoje brilhando na Europa, ambos entraram em campo na ocasião. Dentre os titulares, apenas Diego Alves, Renê, Willian Arão, Éverton Ribeiro, Luan, Felipe Melo, Dudu e Deyverson permanecem em suas equipes.

De lá pra cá, muita coisa mudou. Ambos venceram uma Libertadores, por exemplo, e querem o tricampeonato da competição. Estabelecidos como principais forças do futebol do país nos últimos anos, fazem uma disputa que deve entrar para a história.

Assim, a tarefa do Palmeiras é mostrar que o retrospecto não importa tanto e que, na hora da decisão, vai mostrar realmente ser um time copeiro e bater o rival, enquanto o Flamengo pretende repetir a proeza conquistada na Supercopa do Brasil 2021, quando derrotou o Verdão para conquistar um título e manter a freguesia dos últimos anos.

Flamengo e Palmeiras entram em campo no próximo dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, em partida válida pela final da Copa Libertadores 2021.