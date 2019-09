Retrospecto do Inter em finais disputadas no Beira-Rio anima torcedores; veja

Internacional e Athletico-PR disputam duelo de volta da final da Copa do Brasil 2019 no Beira-Rio; equipe Gaúcha tem retrospecto favorável em casa

Após o término das semifinais da Copa do na última quarta-feira (04), Internacional e Athletico-PR garantiram vaga à final do torneio. Com os finalistas já decididos, a CBF realizou nesta quinta-feira (05), o sorteio do mando de campo para os jogos da decisão e a partida de volta será no Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 18 de setembro.

A notícia animou os torcedores colorados, uma vez que os cinco títulos internacionais da equipe gaúcha foram conquistados em casa, além dos brasileirões de 1975, 1976 e 1979.

TODOS OS CAMINHOS LEVAM AO GIGANTE! Nossa casa receberá mais uma final histórica!



— Sport Club (@SCInternacional) September 5, 2019

Libertadores

Bicampeão da Libertadores, o Inter empatou com o em 2 a 2 no Beira-Rio, em 2006, e ergueu a taça pela primeira vez na história do clube graças a vitória no jogo de ida, no Estádio do Morumbi, por 2 a 1.

A segunda conquista também ocorreu ao lado do torcedor colorado, na edição de 2010. Diante do , do , o Internacional venceu os dois duelos da final: 1 x 2, na idade, e 3 x 2, no Beira-Rio.

Em 1980 a história foi diferente. Na , o Nacional venceu a partida de volta por 1 a 0 e encerrou o sonho daquele que poderia ter sido o primeiro título colorado do maior torneio sul-americano de futebol.

Sul-Americana

O único título da equipe na competição ocorreu em 2008 diante do Estudiantes, da Argentina. Com o segundo jogo realizado no Beira-Rio, o empate em 1 a 1 deu o título ao Inter devido a vitória por 1 a 0, no Estádio Ciudad de La Plata.

Nas duas vezes em que venceu o torneio, o time ergueu o troféu justamente no Beira-Rio. Contra o , do México, em 2007, a equipe brasileira goleou em Alegre por 4 a 0. Já na edição de 2011 diante do Independiente, da Argentina, o placar final ficou em 3 a 1 para o Inter, em casa.

A gente não para de pensar na noite de ontem! Vamos rever os gols e reviver toda emoção que sentimos no jogaço de semifinal! — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 5, 2019

Porém, vale lembrar que em 2009 o clube perdeu o título para a , do , fora de casa, no Estádio La Casa Blanca, em Quito.

Brasileirão

Sem vencer um Campeonato Brasileiro desde 1979, a equipe colorada viveu os melhores momentos do time na maior competição nacional ao lado do torcedor. O bicampeonato de 75 e 76 contra e , respectivamente, puderam ser acompanhado de perto pelos fãs, assim como o triunfo contra o , em 1979.

Em 1988, por sua vez, o empate em 0 a 0, no Beira-Rio, contra o deu o título ao adversário devido a derrota por 2 a 1, na Fonte Nova, na partida de ida.

Em 1992 o Internacional comemorou o primeiro título e único da Copa do Brasil até então, depois de vencer os dois duelos contra o : 2 x 1, no Rio de Janeiro e 1 a 0, em Porto Alegre.

Mas ao se tratar de Copa do Brasil, o saldo é de 50%. Contra o Corinthians, em 2009, a equipe gaúcha perdeu no Estádio do Pacaembu a ida por 2 a 0. Apesar do empate em 2 a 2, na volta e no Beira-Rio, o resultado não foi suficiente para erguer o caneco pela segunda vez.