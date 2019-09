Retrospecto do Corinthians em “inovar” em lançamentos de camisas não agrada aos fãs

Corinthians lança terceiro uniforme e gera nova polêmica com os torcedores; time já lançou três modelos que não agradaram aos fãs

O divulgou nesta sexta-feira (06), o terceiro uniforme para a temporada. Com alusões às “invasões corintiana”, segundo o clube, o uniforme não agradou aos torcedores que criticaram o modelo. Ainda assim, não é a primeira vez na qual o time paulista não agrada aos fãs após um lançamento.

O retrospecto corinthiano envolvendo uniformes não é um dos melhores se buscarmos temporadas anteriores. Os episódios marcaram a história do clube ao ponto de servirem de exemplos negativos para o atual, conforme alguns torcedores relembraram nas redes sociais.

Corintiano Roxo

Em 2008, ano do título da , o Corinthians lançou o uniforme com a cor roxa predominante. A intenção era criar uma camisa em homenagem ao corintiano roxo/fanático pelo clube. No entanto, o uniforme não agradou ao torcedor fiel e recebeu diversas críticas, tanto pela cor como pelo design.

Uniforme com fotos 3x4

Ainda em 2008, o time entrou em campo contra o Avaí com uma camisa comemorativa ao último jogo do elenco na Série B, em casa. Na ocasião, o uniforme tinha 400 fotos de torcedores distintos no tamanho 3x4. Porém, para ter o rosto estampado no uniforme, os corintianos precisaram pagar R$1000.

A ação não agradou aos milhões de torcedores do time paulista. As 400 fotos confeccionadas no uniforme em um espaço relativamente pequeno não contribuiu para a estética da camisa.

Laranja em homenagem ao terrão

Em 2015 outro uniforme entrava para a lista polêmica de lançamentos do Corinthians. Em homenagem ao terrão, como era conhecido o local onde as categorias de base do time treinava, o uniforme foi todo desenvolvido na cor laranja, um dos pontos negativos apontado pelos torcedores, na época.

Muitos questionaram o fato do tom laranja usado na camisa não representar o terrão, além de ser extremamente em neon.

Os corintianos se mostraram exigentes nos últimos anos e o clube, enfim, conseguiu agradar aos fãs com dois modelos, o de São Jorge, lançado em 2011, e o recém-lançado em homenagem a Ayrton Senna, na temporada anterior.