Mesmo com resgate do orgulho nacional, Seleção decepciona na Copa da Rússia e inicia planos para 2022 já na atual temporada

Equipe começa o ano entre as favoritas ao título da Copa, mas sofre problemas no caminho e não resiste ao talento belga

O ano de 2018 foi de fortes emoções para a Seleção Brasileira, com a Copa do Mundo pela frente, a equipe comandada por Tite viveu momentos intensos, altos e baixos que sem dúvida ficarão marcados na história da Canarinho. Desta dorma, a Goal.com trouxe uma retrospectiva para relembrar os piores e os melhores momentos da Verde-Amarela na temporada.

MELHORES MOMENTOS

Escolha dos editores Conheça a história do antigo jogador do Manchester United que trabalha para tirar ex-atletas da depressão e da cadeia

Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United

River Plate x D'Alessandro é o maior reencontro de uma Libertadores recheada pela "Lei do ex"

O que é? Onde é possível assistir? Vai ser em português? Todas as respostas sobre o DAZN

A Seleção Brasileira começou a temporada em alta. Depois de garantir a classificação de forma antecipada para a Copa do Mundo da Rússia, a equipe de Tite havia dado sinais suficientes de que tinha deixado o fantasma dos 7 a 1 para trás. Prova disso, foi o confronto contra a Alemanha, em Berlin, no dia 27 de março.

Depois de vencer a Rússia, no palco em que seria a final da Copa do Mundo, os comandados de Tite despacharam a Alemanha, no Estádio Olímpico de Berlin. Gabriel Jesus foi o responsável pelo gol da vitória Verde-Amarela. O time de Low, tinha alguns desfalques, mas nada que tirasse a importância do triunfo.

RECUPERAÇÃO DE NEYMAR

Depois de assustar o mundo todo após uma lesão que o deixaria fora de combate por três meses, Neymar conseguiu se recuperar a tempo de disputar o Mundial da Rússia. O craque da Seleção Brasileira e a contratação mais cara do futebol mundial, estava na lista dos 23 convocados para o Mundial. A expectativa em cima do craque era a grande, e a recuperação em tempo de ir à Rússia deixou os torcedores mais tranquilos.

AMISTOSOS PRÉ-COPA

Com Neymar de volta, a Seleção seguiu a cartilha das boas atuações e fez bem o dever de casa nos amistosos antes do Mundial. O melhor deles, foi a vitória por 3 a 0 sobre a Croácia, que chegaria na final da competição um mês depois. Confiante, a Canarinho confirmava, mais uma vez, que chegava como uma das favoritas.

VITÓRIA SOBRE O MÉXICO

Depois de uma primeira fase não tão tranquila como a Seleção Brasileira esperava, a equipe de Tite encarou o México nas oitavas de final, adversário que historicamente gosta de complicar a vida do Brasil. Além disso, a equipe de Osório tinha feito grande partida contra a Alemanha na fase de grupos. No entanto, a Seleção teve aquela que talvez tenha sido sua melhor atuação na Rússia e venceu a partida por 2 a 0 com gols de Neymar e Roberto Firmino.

PÓS COPA DO MUNDO

A queda precoce na Copa surpreendeu muita gente e deixou o ânimo da Seleção um pouco abalado. A equipe era considerada uma das favoritas e sabia que tinha grande chances de chegar na final do torneio, no entanto, uma derrota para a Bélgica acabou atrapalhando os planos da Seleção. O medo foi de que o Brasil perdesse o ritmo e demorasse para assimilar a situação.

Mas foi totalmente o oposto, de olho numa reformulação gradativa, Tite foi mesclando a Seleção que seguiu soberana e anotou seis vitórias em seis jogos depois do Mundial da Rússia, entre elas clássicos contra Argentina e Uruguai.

PIORES MOMENTOS

LESÃO DE NEYMAR

O momento em que os torcedores do PSG, da Seleção e fãs do Neymar ficaram bastante apreensivos foi crucial na trajetória da Seleção nesta temporada. Em uma partida do time francês diante do Olympique de Marselha, o craque brasileiro se lesionou e saiu de campo chorando. Depois disso, o camisa 10 teve lesão confirmada e mais do que isso, a notícia de que precisaria operar.

Neymar teria então cerca de três meses para se recuperar, o que o traria de volta aos gramados às vésperas do Mundial, terminando ali com a possibilidade de chegar na Copa do Mundo voando.

LESÃO DE DANIEL ALVES

Como se não bastasse a lesão de Neymar, Daniel Alves acabou indo pelo mesmo caminho. No entanto, o jogador do PSG não teve tempo para se recuperar. O dia 11 de maio foi de muita tristeza para os brasileiros, que receberam a notícia de que seu capitão estaria fora da Copa do Mundo.

Mais do que isso, Daniel deixava a lateral-direita como uma incógita, já que não tinha um substituto bem definido e muito menos com a sua envergadura. Dito e feito, durante o Mundial, o setor acabou sendo um dos problemas da equipe de Tite.

PREPARAÇÃO CHEIA DE DESFALQUES

O Brasil começou a preparação para a Copa do Mundo cheio de problemas, logo de cara, Douglas Costa e Fagner se apresentaram lesionados. Além disso, Renato Augusto também teve problemas físicos. Em seguida, num treino, Fred acabou se lesionando após divida com Casemiro.

Ou seja, Tite se viu recheado de problemas na equipe e não pôde contar com vários atletas 100% como gostaria.

ESTREIA NA COPA DO MUNDO

Diante de muita expectativa, a Seleção teve uma atuação bem nervosa contra a Suíca. Diferente do que se esperava, o Brasil saiu de campo com um empate bem complicado. Além disso, Neymar, foi caçado em campo e também abusou da encenação, ficando bastante marcado pelos juízes.

O desempenho em campo ligou um sinal de alerta grande para a equipe na continuidade da competição, que passou sufoco desnecessário na fase de grupos.

ELIMINAÇÃO PARA A BÉLGICA

Mais artigos abaixo

O receio de que as atuações mostrassem que o time não estava preparado para vencer a Copa do Mundo se confirmaram contra a Bélgica. Depois de um primeiro tempo muito ruim, onde sofreu o 2 a 0 e poderia até ter levado mais, a equipe mostrou reação na segunda etapa, mas não foi suficiente para impedir a vitória dos belgas que garantiram a classificação a despacharam o Brasil de volta para casa.

O momento foi de incredulidade, pois a Seleção era uma das favoritas e estava muito cotada para chegar até a final. No entanto, teve cerca de 30 minutos completamente perdida dentro de campo, o suficiente para a eliminação.3