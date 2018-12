Cristiano Ronaldo protagoniza a transferência mais impactante da temporada, mesmo com os recordes quebrados por Coutinho e Van Dijk

O ano de 2018 reservou muitas emoções também fora das quatro linhas, graças ao agito do mercado de transferências

O ano de 2018 reservou muitas emoções para os amantes do futebol. Grandes partidas, grandes jogadores, grandes momentos marcaram esse ano.

Mais do que nunca, esse período movimentou muito dinheiro em transações de jogadores. Houve muitas quebras de recordes e muitas caras novas nas equipes.

Esse ano definiu o meio-campista mais caro da história (Coutinho), o zagueiro mais caro (Van Dijk) e o goleiro mais caro (Kepa).

Reunimos 15 das mais importantes contratações que ocorreram nesse período, sem ordem de importância, em todo o futebol mundial.

Cristiano Ronaldo na Juventus

Valor pago: 117 milhões de euros.

Idade: 33 anos.

CR7 chocou o mundo ao deixar o Real Madrid após nove anos e se juntar à Juventus. Chegou com o objetivo de levar a Velha Senhora de volta ao lugar mais alto na Champions League.

Virgil Van Dijk no Liverpool

Valor pago: 78.8 milhões de euros.

Idade: 27 anos.

Van Dijk deixou o Southampton rumo ao Liverpool para se tornar o defensor mais caro da história. O alto valor pago pelo holandês tem sido compensado. Ele foi fundamental para transformar a zaga dos Reds na melhor de toda a Premier League.

Pierre-Emerick Aubameyang no Arsenal

Valor pago: 63.75 milhões de euros.

Idade: 29 anos.

Auba chegou ao Emirates Stadium no final da Era Wenger com o objetivo de aumentar o poder de fogo dos Gunners. Hoje, sob o comando de Unai Emery, ele é o artilheiro do Arsenal na temporada e tem feito ótimos jogos.

Alisson no Liverpool

Valor pago: 62.5 milhões de euros.

Idade: 26 anos.

O problema no gol do Liverpool se estendia há alguns anos. As falhas de Karius na final da Champions contra o Real Madrid evidenciaram a necessidade de um investimento pesado no gol. Alisson caiu como uma luva no time de Jürgen Klopp e tem sido fundamental na boa campanha dos Reds.

Philippe Coutinho no Barcelona

Valor pago: 130 milhões de euros.

Idade: 26 anos.

Coutinho deixou o Liverpool após uma longa novela e chegou para ser uma peça importante para Ernesto Valverde. Nessa temporada não tem sido titular absoluto, mas é presença constante nos jogos.

Richarlison no Everton

Valor pago: 39.2 milhões de euros.

Idade: 21 anos.

Richarlison seguiu os passos do técnico português Marco Silva e foi para o Everton cercado de dúvidas e um alto valor. Hoje é artilheiro dos Toffees e já é amado no Goodison Park.

Máxi López no Vasco da Gama

Valor pago: de graça.

Idade: 34 anos.

A chegada do goleador argentino foi fundamental para a salvação do Vasco na série A. Em 19 partidas pelo Gigante da Colina, marcou sete gols e deu seis assistências.

Kepa Arrizabalaga no Chelsea

Valor pago: 80 milhões de euros.

Idade: 24 anos.

A saída de Courtois já no final da janela de transferências obrigou o Chelsea a pagar alto pelo goleiro que buscava. Kepa se tornou o goleiro mais caro da história e vem sendo importante para os Blues.

Vinícius Júnior no Real Madrid

Valor pago: 61 milhões de euros.

Idade: 19 anos.

O jovem ex-Flamengo chegou em Madri e, sob Lopetegui, jogava mais no Real Madrid Castilla. Com a chegada de Solari, ele tem tido mais chances no time principal.

Zlatan Ibrahimovic no LA Galaxy

Valor pago: de graça.

Idade: 37 anos.

Ibra foi tentar uma nova aventura nos Estados Unidos e teve impacto imediato. Em 27 jogos pelo Galaxy, ele marcou 22 gols e deu sete assistências.

Jorginho no Chelsea

Valor pago: 57 milhões de euros.

Idade: 26 anos.

Jorginho seguiu os passos de Maurizio Sarri e desembarcou em Londres para se tornar uma peça-chave no esquema de posse de bola do técnico italiano. É o jogador que mais toca e passa a bola na Premier League.

Gianluigi Buffon no PSG

Valor pago: de graça.

Idade: 40 anos.

Buffon deixou a Juventus após 17 anos como titular da Velha Senhora. Existia um pensamento sobre aposentadoria, mas o interesse do PSG reavivou o lendário goleiro que tenta ajudar o clube de Paris a conquistar a Champions League.

Gabriel Barbosa no Santos

Valor pago: 1.7 milhão (empréstimo).

Idade: 22 anos.

O atacante brasileiro voltou ao Santos após duas experiências ruins na Europa com a Inter de Milão e com o Benfica. Por aqui, chegou e foi fundamental para o Peixe. Terminou o Brasileirão como artilheiro da competição.

Thibaut Courtois no Real Madrid

Valor pago: 35 milhões de euros.

Idade: 26 anos.

Após uma longa novela, Courtois chegou ao Santiago Bernabéu para ser o arqueiro do Real por alguns anos. Seu contrato estava chegando ao fim no Chelsea e isso permitiu que o valor pago pelo Real não fosse tão alto como o desembolsado pelos Blues por Kepa.

Laporte no Manchester City

Valor pago: 65 milhões de euros.

Idade: 24 anos.

Laporte era um desejo antigo de Guardiola. Ele chegou em janeiro ao City após o clube sofrer com lesões no setor, especialmente de Kompany. Nessa temporada tem sido titular quase que todas as partidas.