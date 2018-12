Retrospectiva 2018: as maiores polêmicas do mundo do futebol no ano

A Goal repassa alguns dos casos que mais motivaram discussão no futebol mundial neste ano que terminou

O ano de 2018 foi movimentado por muitos acontecimentos insólitos no mundo do futebol - e por muitas polêmicas também, como já é de costume.

Demissões, transferências inesperadas, escândalos, goleadas e premiações, entre muitos outros acontecimentos fizeram parte da jornada do futebol nacional e internacional.

Nesta retrospectiva organizada pela Goal, iremos relembrar alguns casos de grande polêmica que ocorreram ao longo deste ano no esporte mais famoso do mundo. Confira!

A ESCOLHA DE LOPETEGUI



​(Foto: Getty Images)

Pouco antes de a bola rolar pela Copa do Mundo na Rússia, Julen Lopetegui, então treinador da seleção da Espanha, foi sondado pelo Real Madrid para ser o novo técnico e substituir Zinedine Zidane, que deixava o clube. Lopetegui aceitou a proposta do time merengue e assinou contrato, mesmo com a Fúria a dias de estrear no Mundial. Resultado: acabou demitido pela Federação Espanhola e substituído por Fernando Hierro, então auxiliar da seleção.

No fim das contas, a decisão 'apressada' pouco adiantou: outubro nem havia chegado ao fim quando Lopetegui acabou demitido do time do Santiago Bernabéu, que sofria tanto em La Liga - com direito a uma derrota acachapante no contra o Barcelona.

ASSÉDIO NA COPA DO MUNDO, ATÉ QUANDO?

Lamentável: torcedor tenta beijar repórter Julia Guimarães antes do jogo entre Japão e Senegal em Ecaterimburgo. Hoje o @showdavida exibe reportagem sobre assédio contra mulheres na Rússia pic.twitter.com/UpuF1KtNf9 — globoesportecom (@globoesportecom) June 24, 2018

Durante a Copa do Mundo, alguns casos marcantes de assédio sexual contra mulheres jornalistas foram flagrados pela televisão, e outros divulgados em redes sociais. Segundo a Fare, entidade aliada da Fifa no controle de discriminações, 45 casos de abuso sexual contra mulheres foram registrados durante o Mundial, grande parte deles partiram de jornalistas esportivas que cobriam o torneio.

Lembramos de dois casos que acabaram sendo emblemáticos: o primeiro foi quando 14 torcedores brasileiros assediaram uma jornalista russa, gritando frases sobre seu órgão sexual. O segundo foi quando a repórter Júlia Guimarães, do SporTV, foi assediada por um homem que tentou beijá-la enquanto ela se preparava para uma transmissão ao vivo.

O SILÊNCIO DE NEYMAR



​(Foto: Getty Images)

Além de ter sido muito criticado pelos diversos “tombos” que levava durante as partidas pelo Brasil na Copa, Neymar também protagonizou uma cena um tanto sensível. Ao final do duelo contra a Costa Rica, no qual os brasileiros venceram por 2 a 0 (um dos gols feitos por Neymar), o atacante se ajoelhou no gramado e chorou copiosamente.

Outro fato que envolveu o jogador durante o Mundial foi logo após a eliminação da Seleção na partida contra a Bélgica, pelas quartas de final. Após o final da partida, Neymar permaneceu calado, ignorou a imprensa, e incomodou muitos torcedores brasileiros com sua postura, para muitos, incompatível para quem se pretendia líder e capitão do Brasil.

SERGIO RAMOS, O 'SUJO'?



​(Foto: Getty Images)

A final da Champions League, ocorrida em maio deste ano entre Real Madrid e Liverpool, acabou tendo seu espetáculo um pouco 'manchado': principal jogador dos ingleses no ano, Mohamed Salah sofreu uma lesão no ombro esquerdo que o fez deixar os gramados com menos de meia hora no primeiro tempo, se tornando uma dúvida para a Copa do Mundo, a primeira de seu país após décadas de ausência.

O lance que levou o egípcio a se machucar foi causado por uma queda em disputa de bola com o zagueiro Sergio Ramos. No lance, ambos perdem o equilíbrio e vão ao chão, mas pode-se observar que Ramos acaba dando uma “chave de braço” durante a disputa. O zagueiro foi alvo de inúmeras críticas por conta do ocorrido, e até mesmo de ameaças de torcedores dos Reds, embora tenha sempre negado deslealdade no lance.

Além de Salah, o goleiro Karius teria sofrido uma concussão na cabeça no duelo da final, segundo especialistas, também após um choque com Ramos, no início do segundo tempo. No lance, o zagueiro acerta uma cotovelada no rosto do goleiro, que cai no chão sentindo dores.

Os ocorridos levaram a imprensa e torcedores a repensar se o zagueiro espanhol estaria sendo muito violento, e causando ferimentos propositais em seus rivais.

CRISTIANO, ACUSADO



​(Foto: Getty Images)

Depois de protagonizar a chocante mudança do Real Madrid para a equipe da Juventus em julho, o atacante se viu envovido em um tema completamente diferente em outubro. A modelo americana Kathryn Mayorga apresentou uma denúncia, reaberta este ano, na qual ela acusa o jogador português de estupra-la em um encontro que ambos tiveram em 2009.

O jogador e seus representantes responderam às acusações nas redes sociais, apontando que se tratavam de notícias falsas, e que “as pessoas querem se promover através de seu nome". As investigações estão em andamento.

GALLARDO, LEVE E SOLTO



(Foto: Reprodução/SporTV)

A partida de volta pela semifinal da Copa Libertadores entre Grêmio e River Plate gerou uma das grandes polêmicas para o futebol Sul-Americano em anos recentes. O técnico da equipe argentina, Marcelo Gallardo, estava suspenso para o duelo de volta em Porto Alegre, já que havia sido expulso no jogo em Buenos Aires, vencido pelos gaúchos.

Entretanto, o técnico assistiu à partida do camarote da Arena do Grêmio, sendo ainda flagrado com um rádio para se comunicar com seu assistente, que estava em campo orientando os jogadores, algo proibido pelo regulamento. Não contente, ele desceu aos vestiários e, 'disfarçado', conseguiu falar com seus jogadores durante o intervalo.

O Grêmio, eliminado graças à derrota em casa por 2 a 1, fez uma reclamação formal à Conmebol para que o River fosse punido pelas atitudes de Gallardo, e que o placar fosse revertido para 3 a 0 para o Tricolor, que lhe garantia a vaga na final.

Após diversas complicações e muita demora, a Conmebol por fim divulgou que rejeitou o pedido do Grêmio, e aplicou apenas uma multa à equipe argentina de 50 mil dólares (cerca de R$ 185 mil).

BOLSONARO E O PALMEIRAS



(Foto: Getty Images)

A partida entre Palmeiras e Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, também foi a da festa do título e da premiação pela glória da equipe Alviverde. O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), que não só foi convidado a acompanhar a partida nos camarotes do Allianz Parque, desceu ao gramado após o apito final e participou da entrega das medalhas e da taça, ao lado de Major Olímpio, também senador eleito pelo mesmo partido.

Enquanto muitos aplaudiram a presença do militar reformado, outros permaneceram calados e protestaram contra a medida, que seria discutida à exaustão nos dias seguintes.

Bolsonaro não somente entregou as medalhas vestindo a camisa do Verdão como também ergueu a taça e deu a volta olímpica ao lado de jogadores e representantes da diretoria Alviverde. Todo o ocorrido gerou diversas manifestações em redes sociais, e até um abaixo assinado virtual organizado por palmeirenses ilustres.

Em entrevista, o presidente eleito comentou sobre ser torcedor do Palmeiras desde criança.

Do lado de fora da arena, muitos cartazes colados em postes protestavam contra Bolsonaro, chamando-o de ‘oportunista’ por já ter sido fotografado vestindo camisas de diversos clubes brasileiros, como Flamengo, Botafogo e Vasco, além de gritar o nome do Corinthians em um vídeo circulado nas redes sociais.

O NOVO ATHLETICO PARANAENSE



(Foto: Divulgação / Twitter CAP)

No último dia 11, o então Atlético-PR apresentou sua nova proposta de mudança de nome e de identidade visual. Entre as principais mudanças estão o nome, que passou a incluir o “H” em Athletico, e o escudo na camisa dos jogadores, agora formado por quatro listras ascendentes e a sigla CAP.

O presidente do Furacão, Mario Petraglia, disse que a intenção da mudança é resgatar o passado, e o novo nome de Club Athletico Paranaense remete à sua fundação, em 1924.