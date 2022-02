Retrô x Sport: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Retrô recebe o Sport nesta quarta-feira (02), às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em duelo válido pelo Campeonato Estadual Pernambucano. O jogo será transmitido pelo Premiere, canal por assinatura da Rede Globo, e há como acompanhar aos principais lances em tempo real na GOAL clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Retrô x Sport DATA Arena de Pernambuco – São Lourenço da Mata, PE LOCAL 02 de fevereiro de 2022 HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo será transmitido pelo Premiere, canal pago da Rede Globo. Na GOAL, você acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Sport chega para a partida com dois desfalques: Mikael, contratado pelo Salernitana, da Itália, e Gustavo, meia vendido ao futebol árabe, dois grandes jogadores do Leão na última temporada. Com isso, Ray Vanegas pode substituir o centroavante e Adryan ou Alan Guimarães o meio-campista.

No último duelo, o Sport venceu o Náutico por 3 a 2, com um hat-trick de Mikael. Nesta terça, pela tarde, o clube fará seu último treino antes do duelo contra o Retrô.

Os donos da casa também treinam visando o jogo de quarta-feira (02) contra o Sport, em quarto lugar na tabela com uma vitória em um jogo, assim como seu adversário. No entanto, o Leão se mantém em primeiro graças ao saldo de gols.

Provável escalação do Retrô: Jean; Potiguar, Lucas Silva, Guilherme PB e Charles; Guilherme Santos, Radsley, Erivelton Araújo (João Guilherme); Giva, Renato Henrique e Gustavo Ermel.

Provável escalação do Sport: Mailson; Ezequiel, Rafael Thyere, Chico e Luciano Juba; Sander, Ítalo e Ronaldo Henrique; Jáderson, Everton Felipe e Ray Vanegas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RETRÔ

Últimas Partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Moto Clube 3 x 2 Retrô Copa do Nordeste 13 de outubro de 2021 Vera Cruz 1 x 2 Retrô Campeonato Pernambucano 23 de janeiro de 2022

Próximas Partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Retrô x Sport Campeonato Pernambucano 02 de fevereiro de 2022 20h30 (de Brasília) Náutico x Retrô Campeonato Pernambucano 08 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

SPORT

Últimas Partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 7 x 0 Sete de Setembro Campeonato Pernambucano 26 de janeiro de 2022 Sport 3 x 2 Náutico Copa do Nordeste 29 de janeiro de 2022

Próximas Partidas