O nome de Rud Nijstad, zagueiro do Twente da Holanda, de 18 anos de idade, segue vinculado ao Barcelona.

Rud Nijstad foi um dos alvos do clube catalão durante a última janela de transferências de verão, mas o jogador holandês acabou permanecendo no Twente.

E agora, seu pai, Maurice Nijstad, falou publicamente sobre as decisões que traçaram o futuro do jogador, em uma entrevista publicada pelo jornal holandês NRC.

O jornal Sport publicou as declarações do pai de Rud Nijstad, no qual comentou a permanência do filho no Twente, apesar do interesse de vários grandes clubes europeus.

Ele disse: "Foi uma decisão totalmente pessoal dele", e o pai do zagueiro relembrou as palavras que Rud lhe disse: "Ainda não terminei minha missão aqui. Quero retribuir às pessoas do Twente que me deram tanto".

O Barcelona, considerado pelo jogador o clube dos seus sonhos, foi um dos clubes que tentou contratá-lo. Antes disso, Ajax, PSV, Feyenoord e Juventus também demonstraram interesse por ele.

A situação chegou ao ponto de Rud Nijstad visitar vários clubes acompanhado dos pais e de seus representantes, a fim de avaliar as opções disponíveis para o seu futuro.

No relatório publicado pelo jornal NRC, o pai e o filho também falaram sobre as características do jovem zagueiro.

Rud disse sobre os duelos físicos: "Não é nesse aspecto que residem meus maiores pontos fortes. Raramente entro no que meu pai chama de duelos de pontapés e disputas físicas. Isso era o que mais o caracterizava".

Maurice concorda com essa avaliação, dizendo: "Rud tem o talento de se posicionar bem, de modo que raramente se vê em situações desse tipo. E essa qualidade ele não herdou de mim".

Por outro lado, o pai reconheceu a existência de semelhanças entre os dois na leitura de jogo e na capacidade de orientar os companheiros dentro de campo, acrescentando: "Nesse aspecto especificamente, vejo algo de mim nele".

O zagueiro já havia admitido anteriormente, em declarações ao jornal Voetbal International, o quanto estava feliz com o interesse do Barcelona em contratá-lo, dizendo: "É o maior clube do mundo. Quando um clube desse porte quer contratar você, isso é algo incrível".

Ele também reconheceu a existência de contatos entre os dois clubes, mas esclareceu que o Twente foi firme em sua posição e não estava disposto a facilitar sua saída.

O contrato de Nijstad vai até junho de 2029, e o jogador segue sua evolução no Campeonato Holandês, enquanto o Barcelona ainda mantém seu nome na lista de jovens zagueiros que acompanhou no mercado de transferências europeu.