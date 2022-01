Retrato de calendário cheio, Atlético-MG teve jogadores com mais partidas em 2021

O CIES Football Observatory (Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte) divulgou nessa semana um ranking mundial com os atletas que mais jogaram em 2021. Em primeiro lugar, está o goleiro Everson, do Atlético-MG, que participou de 79 jogos e somou 7.120 minutos dentro de campo.

Mais jogadores de clubes brasileiros aparecem no ranking, os goleiros Marcos Felipe (Fluminense) e Tiago Volpi (São Paulo) ficam logo em seguida no ranking, respectivamente nos segundo e terceiro lugares.

Cássio (Corinthians), Cleiton (Red Bull Bragantino) e Fernando Miguel (que jogou em 2021 por Vasco e Atlético-GO), completam a lista.

... and goalkeeper ranking of most used players (official game minutes) in 2⃣0⃣2⃣1⃣... Three 🇧🇷 at the 🔝 😮

No ranking específico de jogadores de linha, também há um atleta que atuou no Galo em 2021, figurando no primeiro lugar. O zagueiro Junior Alonso teve 74 jogos e 6641 minutos pelo Atlético-MG no ano.

Além dele, Éder (Atlético-GO), Gil (Corinthians) e Allan (Atlético-MG) fecham o top 10.

Esse número altíssimo de jogos por parte de atletas que atuam no Brasil tem explicação, o calendário. A temporada de 2021 já foi apertada devido à pandemia do novo coronavírus e jogos adiados por conta de Datas Fifa, acarretando em uma maratona de partidas para os grandes clubes. No nosso país, chegar até as finais de campeonatos estaduais, nacionais e até internacionais, cobram um preço, tanto físico, como mental.

Já na temporada 2022, o calendário já está definido. Dessa forma, a previsão da CBF é que a bola comece a rolar no dia 26 de janeiro, com a primeira data dos Campeonatos Estaduais. Logo no mês seguinte, a primeira decisão irá agitar o país, com a disputa da Supercopa do Brasil, em 20 de fevereiro. Já o Brasileirão, que irá se encerrar em novembro, por conta da Copa do mundo no Catar, vai iniciar em 20 de abril.

Além disso, ainda temos a Copa do Brasil e a Libertadores, que começam no dia 23 de fevereiro. E a Sul-americana, que estreia no dia 6 de abril.