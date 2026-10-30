O elenco de 18 jogadores da seleção inglesa se reúne no próximo fim de semana em Cambridgeshire, onde Bellingham pai poderá estrear com a camisa dos Três Leões. Para o atacante, será o fechamento de um ciclo que, após incontáveis temporadas nos campos amadores da Inglaterra, enfim o leva a representar o país.

Bellingham tem uma trajetória movimentada no futebol non-league. Ao longo de 17 anos, vestiu as camisas de 22 clubes diferentes antes de encerrar a carreira em 2019.

Entre os clubes por onde passou estão o Cheltenham Town e o Newport County, no fim da década de 1990. Os períodos mais intensos de sua carreira, porém, foram entre 2008 e 2009, no Leamington, e em 2014, no Bromsgrove Sporting, quando registrou seus maiores números de partidas. Mesmo após a aposentadoria oficial, o atacante continuou ligado ao futebol e se manteve em forma em competições de veteranos.

Ao completar 50 anos em março passado, passou a ter condições de atuar na categoria de idade superior, o que tornou possível sua convocação pela federação. Em comunicado oficial, a associação inglesa de veteranos confirmou os detalhes dos jogos: "Os veteranos da Inglaterra anunciaram seus elencos para dois jogos internacionais contra a República da Irlanda no domingo, 1º de novembro, em Cambridgeshire. A equipe de maiores de 50 anos entra em campo às 14h15, e a de maiores de 60 anos, às 16h15, no Elite Football Complex, em Cambridgeshire."

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Quantas vezes Jude Bellingham já jogou pela seleção da Inglaterra?

Bellingham pai, assim, segue os filhos nas seleções inglesas. Jude, de 23 anos, já soma 60 partidas pela seleção principal, com 14 gols e 15 assistências. Só na Copa do Mundo disputada no verão, marcou sete gols ao liderar o ataque ao lado de Harry Kane, recém-eleito vencedor da Bola de Ouro.

Seu irmão mais novo, Jobe, por sua vez, é uma das lideranças da seleção inglesa sub-21: em 12 partidas, soma um gol e quatro assistências e usou a braçadeira de capitão dos Young Lions nos últimos 11 jogos.