Retorno surpreendente! Ex-talento do Bayern de Munique perto de se transferir para a Bundesliga

Segundo uma reportagem do Sportske Novosti, o SCP deve pagar cerca de três milhões de euros de taxa de transferência pelo ponta esquerda de 22 anos do Dinamo Zagreb. A iminente saída de Vidovic é recebida com certa surpresa na Croácia, afinal ele só havia se juntado ao recordista de títulos no verão passado e assinado contrato até 2029.

Vidovic teria pedido expressamente para ser transferido, diz a reportagem. Para a partida da liga na noite de sexta-feira, ele já não fazia mais parte da lista do Dinamo.

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Vidovic sonha com a afirmação no Bayern

Vidovic nasceu em Augsburgo e, ainda aos 12 anos, trocou o FCA pelo gigante Bayern de Munique, onde durante muito tempo foi considerado um enorme talento. Mais tarde, sob o comando do ex-técnico Julian Nagelsmann, ele teve seus primeiros contatos com os profissionais e estreou na Bundesliga.

Depois, vieram um empréstimo pouco espetacular ao Vitesse Arnhem (2022/23) e outro promissor ao Dinamo um ano depois, sobre o qual ele falou à SPOX em entrevista exclusiva.

Mas, até agora, o sonho de se firmar no Bayern não se concretizou. Após outro empréstimo, desta vez na Bundesliga ao FSV Mainz 05, ele retornou em definitivo a Zagreb no verão de 2025 por 1,2 milhão de euros, onde Vidovic se desenvolveu fortemente.