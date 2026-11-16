Retorno próximo: Al-Qadsiah aguarda seu artilheiro antes do duelo com o Al-Nassr

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Em uma boa notícia para a torcida do Al-Qadsiah, o italiano Mateo Retegui, atacante do clube saudita, iniciou a fase de contato com a bola, como preparação para o retorno aos treinos coletivos após a atual pausa no calendário. É um passo que aproxima a volta do artilheiro, que desfalcou a equipe no período mais importante da temporada e cuja ausência gerou muita preocupação dentro do clube.

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Retegui entra na fase de contato com a bola, segundo fontes do jornal saudita "Al-Riyadiyah", depois de ter avançado bastante em seu programa de tratamento e reabilitação. É um sinal claro de que o retorno está muito próximo e de que o departamento médico confia em sua capacidade de voltar rapidamente aos gramados.

A mesma fonte indicou que a participação de Retegui contra o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, na terça-feira depois da próxima, pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite, ainda não foi definida. A comissão técnica pretende avaliar sua condição física antes de tomar a decisão final sobre sua utilização.

O foco do preparador físico está no retorno do jogador antes da partida contra o Al-Nassr, válida pela 14ª rodada da Roshn Saudi League, em 4 de dezembro. O Al-Qadsiah considera esse confronto um dos mais importantes da temporada, capaz de definir os rumos da disputa pela liderança.

O atacante da seleção italiana ficou fora das últimas partidas do Al-Qadsiah depois de sofrer uma lesão no músculo da coxa contra o Al-Riyadh, em 29 de outubro. A lesão o afastou dos gramados por semanas e privou a equipe de sua principal arma ofensiva em um momento decisivo.

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Desde a ausência de Retegui, o Al-Qadsiah tentou compensar a falta do artilheiro, mas o impacto foi evidente, sobretudo nos jogos em que a equipe precisou de alguém para resolver diante do gol. Por isso, seu retorno é uma boa notícia para a comissão técnica e para a torcida.

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O Al-Qadsiah ocupa a segunda posição na tabela da Roshn Saudi League, com 28 pontos, dois a menos que o líder Al-Hilal. Já no torneio continental, está em quinto lugar no grupo "Oeste", com oito pontos, uma situação que transforma cada partida pela frente em uma verdadeira final.

O Al-Qadsiah inicia sua sequência após a pausa enfrentando o Shabab Al-Ahli em Dubai, em 24 de novembro, antes de receber o Al-Fayha pela liga no dia 27 do mesmo mês e, depois, visitar o Al-Nassr em Riad.

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O duelo com o Shabab Al-Ahli é um teste importante para o Al-Qadsiah na Liga dos Campeões da Ásia Elite, já que a equipe busca melhorar sua posição no grupo e se aproximar da classificação para as fases seguintes. Por isso, o retorno de Retegui, mesmo que por alguns minutos, seria importante para o time.

Já o jogo contra o Al-Fayha é uma oportunidade para o Al-Qadsiah continuar pressionando o Al-Hilal na liga e manter a diferença de dois pontos antes do grande confronto com o Al-Nassr.

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No fim das contas, fica a pergunta: Retegui estará pronto para a partida contra o Shabab Al-Ahli ou a comissão técnica preferirá não correr riscos e esperar até o jogo contra o Al-Nassr? Os próximos dias trarão a resposta, mas o certo é que a volta de Retegui ao contato com a bola marca o início do verdadeiro retorno, e o Al-Qadsiah se prepara para receber novamente seu artilheiro em um momento em que precisa dele mais do que nunca.