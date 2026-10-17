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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Hussein Hamdy
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Retorno marcante: Mourinho reúne as armas do Real Madrid diante do Sevilla

J. Mourinho
Eder Militao
Vinicius Junior
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Portugal
Brasil
Espanha

Confronto de gala na La Liga

Técnico do Real Madrid, José Mourinho anunciou a lista de relacionados para o duelo contra o Sevilla, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

As escolhas de Mourinho marcaram o retorno de Éder Militão após longo período afastado por lesão, enquanto Vinícius Júnior desfalca a equipe por suspensão.

O Real Madrid ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Espanhol, com 18 pontos.


A lista completa do Real Madrid ficou assim:

Próximas partidas
RMA

RMA

La Liga

18 de out. de 2026

SEV

SEV

Goleiros: Courtois, Lunin e Javi Navarro.

Defensores: Militão, Huijsen, Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger e Dumfries.

Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva e Thiago.

Atacantes: Endrick, Mbappé, Espí, Brahim Díaz e Yan Diomande.




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