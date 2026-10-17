Técnico do Real Madrid, José Mourinho anunciou a lista de relacionados para o duelo contra o Sevilla, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.
As escolhas de Mourinho marcaram o retorno de Éder Militão após longo período afastado por lesão, enquanto Vinícius Júnior desfalca a equipe por suspensão.
O Real Madrid ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Espanhol, com 18 pontos.
A lista completa do Real Madrid ficou assim:
Goleiros: Courtois, Lunin e Javi Navarro.
Defensores: Militão, Huijsen, Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger e Dumfries.
Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva e Thiago.
Atacantes: Endrick, Mbappé, Espí, Brahim Díaz e Yan Diomande.