O ex-técnico da seleção alemã é apontado como possível sucessor de Carrick após a goleada por 4 a 1 sofrida pelos Red Devils na Champions League diante do Como 1907, time surpresa italiano. O renomado jornal inglês Telegraph está entre os veículos que noticiaram a possibilidade cogitada em Manchester.

Nagelsmann está sem clube desde a retumbante eliminação da seleção alemã na Copa do Mundo, no meio do ano. Depois da bem-sucedida Eurocopa disputada em casa há cerca de dois anos, o treinador de 39 anos não correspondeu às altas expectativas para o Mundial deste ano. Muito pelo contrário! A equipe alemã acabou eliminada de forma vexatória nos 16 avos de final, nos pênaltis, pelo azarão Paraguai.

Logo após sua demissão, já se especulava sobre o retorno de Nagelsmann ao futebol de clubes. Ele havia alcançado grandes sucessos no Bayern de Munique, em Leipzig e no TSG Hoffenheim. Há poucas semanas, surgiram rumores de que ele voltaria aos saxões para substituir Martin Demichelis, cujo cargo estava ameaçado, mas Roger Schmidt, justamente o sucessor de Jürgen Klopp, tratou de esfriá-los pouco depois.

Schmidt, que se tornou o novo diretor global de futebol no universo da Red Bull após Klopp assumir o cargo de técnico da seleção alemã, esclareceu: "Isso é perfeitamente normal hoje em dia nesse meio. Você sempre precisa lidar com esse tipo de assunto quando perde um ou dois jogos. Estamos muito longe disso." Enquanto Demichelis se reabilitou ao menos temporariamente com uma goleada de 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, uma nova porta parece ter se aberto para Nagelsmann no Manchester United.

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Manchester United no fundo do poço: "Tipo de atuação que custa o emprego a um treinador"

Desde sua saída bastante surpreendente do Bayern de Munique, em março de 2023, houve repetidas especulações sobre uma possível passagem pela Premier League. A derrota às margens do Lago de Como deve representar o golpe final para Carrick. O Guardian classificou o resultado como uma "derrota vergonhosa". O The Telegraph falou em um "tipo de atuação que custa o emprego a um treinador". O clube, 20 vezes campeão inglês e três vezes vencedor da Champions League, está há sete jogos oficiais sem vencer e parece "fundamentalmente quebrado".

A atuação assustadora na Lombardia levou até mesmo o capitão Bruno Fernandes a criticar publicamente a tática de seu treinador após a partida. O técnico do Como, Cesc Fàbregas, ainda deu a entender que poupou o Manchester United de uma goleada maior.

"Talvez eu me arrependa dos últimos dez minutos, quando fui eu quem disse ao time para diminuir o ritmo, porque ainda temos outro jogo pela frente e, com o placar em 4 a 0, talvez ainda fosse possível conseguir algo", destacou o espanhol, antes de acrescentar: "Eu disse a Tassos Douvikas para não correr mais e ficar pelo meio, e talvez me arrependa exatamente disso." Afinal, o ex-meio-campista de classe mundial é "aquele que sempre insiste em tentar até o fim, e esse gol sofrido me deixou com uma sensação ruim. Aconteceu porque diminuímos a intensidade e o trabalho defensivo, mas a culpa foi minha, e vou levar isso comigo."

Carrick, por sua vez, adotou um tom cauteloso após o apito final. "Ainda há muito a fazer até o próximo jogo, e precisamos preparar a equipe para ele", disse, referindo-se à partida do campeonato contra o AFC Bournemouth no domingo: "Porque esta foi uma noite difícil para todos."

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Manchester United: rotatividade de treinadores preocupantemente alta

Após sete rodadas e com sete pontos, o Manchester United ocupa uma decepcionante 13ª posição. A classificação para competições internacionais começa a ficar fora de alcance. Na Champions League, ao menos conseguiu uma vitória em meio a duas derrotas, razão pela qual os Red Devils ainda estão, no momento, a caminho dos playoffs.

Mas o desempenho pífio, naturalmente, não corresponde às altas exigências. Isso fica evidente, sobretudo, na rotatividade preocupantemente alta de treinadores nos últimos anos. Desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013, oito técnicos diferentes já comandaram a equipe à beira do campo em Old Trafford, sem contar os interinos. Entre eles, nomes de peso como Louis van Gaal, José Mourinho e Ralf Rangnick.