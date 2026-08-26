Como o Sactown Sports informa, o general manager Scott Perry, do Sacramento Kings, está na Flórida para acompanhar treinos de Simmons. Segundo a publicação, o GM quer avaliar se o três vezes All-Star pode ser uma opção séria para dar suporte ao calouro Darius Acuff Jr. na posição de armador.

Acuff Jr. deve se tornar no futuro o rosto do recomeço em Sacramento. Os Kings, que encerraram a última temporada com apenas 22 vitórias e 60 derrotas, selecionaram o jogador de 19 anos na sétima posição do draft deste ano.

Simmons disputou seu último jogo na NBA até aqui em abril de 2025, pelos Los Angeles Clippers. Ele ficou fora de toda a última temporada para, segundo um de seus treinadores, voltar à forma e se recuperar completamente das muitas lesões de sua carreira na NBA. Atualmente, porém, de acordo com o insider da NBA Jake Fischer, nenhuma equipe estaria disposta a oferecer a Simmons um contrato garantido. Ainda assim, um retorno à NBA não está descartado. Os Denver Nuggets, por exemplo, também ofereceram a Lonnie Walker IV apenas um contrato não garantido para o training camp.

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Ben Simmons vive uma queda brusca na NBA: de All-Star a nômade

O Simmons, de 30 anos, viveu nos últimos anos uma queda quase sem precedentes. Depois de seis anos majoritariamente bem-sucedidos no Philadelphia 76ers, nos quais foi eleito Rookie of the Year, três vezes All-Star, duas vezes para o All-Defensive Team e uma vez para o All-NBA Third Team, sua estrela começou a se apagar de forma lenta, mas contínua.

No Brooklyn Nets, ele foi atormentado repetidamente por lesões, o que fez com que já se especulasse até mesmo sobre um fim precoce de carreira. Em fevereiro de 2025, ele se tornou free agent após um buyout e depois se juntou aos Clippers. Após sua saída de L.A. apenas alguns meses depois, ele ao menos gerou manchetes positivas como pescador profissional durante seu "sabático". Em maio, venceu com sua equipe a Walker's Cay Open Cup, da Sport Fishing Championship.

Em meados de agosto, o insider da NBA Marc Spears já havia informado, que algumas equipes haviam registrado interesse em contratar a primeira escolha geral do draft de 2016 por um salário mínimo de veterano. Spears citou especificamente uma equipe da Conferência Oeste, o que se aplicaria aos Kings.

O próprio Simmons já havia indicado há algumas semanas que mira um retorno ao cenário do basquete profissional, compartilhando uma postagem enigmática no Instagram. "Eu não mudaria a história. Os altos, os baixos, a dor, o tempo, as lições. Eu aceito tudo isso. Cada capítulo construiu algo em mim que eu não poderia ter construído de nenhuma outra forma. Sou grato pelo caminho que percorri. Orgulhoso de onde estou. Pronto para tudo o que ainda está por vir", escreveu ele na legenda de uma imagem que o mostra em pose de comemoração durante um treino.