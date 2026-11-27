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O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, divulgou a lista de 23 jogadores relacionados para o confronto com o Deportivo Alavés, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

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A lista marcou o retorno do lateral francês Ferland Mendy após 208 dias de ausência, enquanto Trent Alexander-Arnold, Rodrygo Goes, Raúl Asencio e Endrick ficaram de fora.

Mendy voltou a ser relacionado pela primeira vez em 208 dias, depois de passar por cirurgia em maio em razão de uma ruptura no tendão do músculo reto femoral da perna direita.

Mourinho anunciou o retorno: "Amanhã o Mendy estará no banco de reservas, e quem está no banco é porque tem condições de jogar. Temos três laterais-esquerdos, e isso é muito, mas é uma notícia muito boa para todos que ele esteja de volta".

Mendy é a terceira opção na lateral esquerda, atrás de Cucurella e Carreras, e não está inscrito na Champions League.

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Trent Alexander-Arnold ficou fora da lista por causa de um forte resfriado e permaneceu em casa, segundo confirmou Mourinho.

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Já Rodrygo precisa de mais tempo para se recuperar da lesão no joelho. Sobre o retorno do atacante, o treinador disse: "Não o vejo jogando contra o Arsenal nem no Campeonato Espanhol até o fim do ano".

Raúl Asencio segue em recuperação de uma fratura por estresse em um osso da perna, já na fase final. Ele treina separadamente e ainda não tem condições de ser relacionado.

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De acordo com o boletim médico do clube divulgado em 23 de novembro, Endrick sofreu uma lesão muscular no adutor esquerdo e deve ficar afastado de duas a três semanas. Com isso, desfalca o time contra o Alavés, a Real Sociedad, em 2 de dezembro, e o Athletic Bilbao, em 6 de dezembro, e sua presença diante do Arsenal, em 9 de dezembro, é dúvida.

Confira a lista completa do Real Madrid para o jogo contra o Deportivo Alavés:

Goleiros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre

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Defensores: Militão, Huijsen, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Mendy, Dumfries.

Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago.

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Atacantes: Vinícius Júnior, Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.

Na entrevista coletiva antes da partida, Mourinho afirmou: "Dois dias entre um jogo e outro é pouco tempo, mas três dias são suficientes, e não acredito que teremos problemas na recuperação dos jogadores que atuaram na última partida. Gosto do trabalho do Alavés, que tem uma identidade muito clara e definida. Espero mais um jogo complicado".

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E acrescentou: "É o terceiro jogo seguido em casa, e tínhamos na cabeça a necessidade de vencê-lo. Cada ponto que você não conquista é um ponto perdido e pode ser decisivo, e precisamos buscar os três pontos".

O Real Madrid ocupa a segunda colocação, com 33 pontos em 13 jogos, atrás do líder Barcelona, que tem 36. O Atlético de Madrid aparece em terceiro, com 31 pontos, e o Alavés é o nono, com 16.

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O time merengue chega para o confronto com uma sequência de 10 vitórias seguidas em todas as competições, a mais recente por 5 a 1 sobre o PSV, pela Champions League, depois de estar perdendo por 1 a 0. Além disso, venceu em casa todas as seis partidas que disputou no Campeonato Espanhol nesta temporada.