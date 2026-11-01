Retorno emocionante! Lenda do AC Milan, Kaka vai às lágrimas ao ser incluído no Hall da Fama em San Siro

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Kaka viveu um retorno inesquecível ao San Siro após ser incluído no Hall da Fama do AC Milan, antes da vitória do clube sobre a Inter. O lendário brasileiro ficou visivelmente emocionado com a recepção e chegou a sugerir que um canto clássico da torcida fosse resgatado para o atual astro Christian Pulisic.

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Retorno emocionante para uma verdadeira lenda do Milan

O ex-meio-campista Kaka viveu uma noite especial em San Siro no sábado. O lendário brasileiro foi oficialmente incluído no Hall da Fama do Milan pouco antes do aguardado Derby della Madonnina.

A homenagem aconteceu no gramado, antes de a bola rolar contra o rival local Inter. Foi o prelúdio perfeito para uma noite memorável para o clube, que acabou conquistando uma impressionante vitória por 3 a 1.

O icônico meia segue sendo o jogador mais recente da Serie A a conquistar a prestigiada Bola de Ouro. Entre os torcedores, seu legado no clube permanece tão forte quanto sempre foi.

Kaka tem dificuldade para descrever o que sente em San Siro

O lendário meia ficou visivelmente emocionado com a recepção da torcida da casa. No gramado, antes do clássico, ele absorveu o carinho dos torcedores que um dia o viram dominar o futebol italiano e europeu. Em entrevista à DAZN após receber a prestigiada homenagem de seu ex-clube, Kaka admitiu que a ocasião o deixou completamente emocionado.

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“É muito difícil colocar em palavras o que sinto aqui, quando estou em San Siro com todos os torcedores do Milan”, explicou. “É um dia especial para mim.”

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Um canto especial para Christian Pulisic

Durante a entrevista à beira do campo, perguntaram ao ídolo brasileiro sobre a possibilidade de seus compatriotas voltarem a brilhar pelo Milan em um futuro próximo. Embora tenha gostado da ideia, ele também aproveitou para elogiar um veterano que atualmente joga no Real Madrid.

“Gosto de ver brasileiros em grandes clubes. Gostaria de vê-los novamente no Milan”, respondeu Kaka. “De qualquer forma, gosto muito do Luka Modric. Ele também é meu amigo.”

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O ex-meio-campista voltou então sua atenção para o atual elenco do Milan, especificamente para o atacante americano Christian Pulisic. Ele sugeriu que um antigo canto da torcida dedicado a Andriy Shevchenko, “ele não é brasileiro, mas...”, combinaria perfeitamente com o ponta em boa fase.

Milan quer aproveitar o embalo da vitória no clássico

A presença de Kaka antes da partida parece ter inspirado a equipe a conquistar um grande resultado em campo. A vitória por 3 a 1 sobre o Inter dá um impulso importante ao clube na classificação da Serie A e consolida seu domínio local.

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O elenco agora tentará levar essa energia positiva para os próximos compromissos. O próximo adversário do Milan será o Ferencvaros, pela Liga Europa.