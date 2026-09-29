Segundo a emissora de TV por assinatura, duas fontes independentes dentro do clube informaram sobre essa "possibilidade teórica", embora não sejam conhecidos detalhes sobre modalidades financeiras ou prazos contratuais. Em Mônaco, o talento ofensivo ainda tem contrato válido até o verão de 2028.

O atacante de 20 anos vive atualmente um grande momento esportivo no Principado e dá sequência às atuações que um dia o fizeram amadurecer nas categorias de base dos Aurinegros até se tornar campeão mundial e europeu sub-17. Em suas primeiras sete partidas oficiais pela equipe da Ligue 1, Brunner já soma seis gols. Também com a camisa da seleção alemã sub-21, Brunner teve uma estreia dos sonhos no último sábado, quando, na vitória por 4 a 0 sobre a Letônia nas Eliminatórias da Euro, marcou logo dois gols.

No BVB, a joia da casa não conseguiu se firmar no elenco profissional. Além da enorme concorrência no ataque, repetidos atos de indisciplina também contribuíram para que os caminhos se separassem no verão de 2024.

Recentemente, o diretor esportivo do BVB, Lars Ricken, relembrou o caso em entrevista à Bild . "Ele foi campeão mundial e europeu sub-17. Também é preciso dar a esses jogadores o tempo necessário. Não sei se ele teria conseguido ter esse desenvolvimento conosco também, ainda mais com os atacantes de alto nível que tínhamos na posição dele", disse Ricken, antes de acrescentar: "Ele tem de simplesmente fazer bem o trabalho dele lá e então acho que ainda terá uma carreira realmente muito boa pela frente. As portas para Paris não estão fechadas, mas acho que esse não é o tema no momento."

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O que Jürgen Klopp disse sobre o candidato da DFB, Paris Brunner?

No contexto da convocação da seleção, o técnico da Alemanha, Jürgen Klopp, também se manifestou de forma positiva sobre as atuações do jogador nascido em Dortmund. "Ainda não falei com ele, mas naturalmente acompanhamos tudo. Eu conheço o Paris", disse o treinador de 59 anos. Segundo Klopp, Brunner fez "muito bem - a parte futebolística" nas últimas semanas.

O fato de as manchetes em torno de Brunner não cessarem se deve a uma nova falha. Em meados de setembro, o atacante recebeu uma suspensão de duas partidas no empate por 1 a 1 do Monaco com o Strasbourg, depois de comemorar o próprio gol com um gesto de decapitação.

Ricken disse sobre isso: "Por isso acho que algo assim também é desnecessário. Deixe os atos falarem. Todo mundo está falando dos sucessos dele neste momento, agora ele está até sendo ligado à seleção. Acho que é por isso que ele deve ser definido. Não por gestos assim."

Na atual pausa para jogos de seleções, Brunner ainda tem pela sub-21 os jogos das Eliminatórias contra Malta (quarta-feira, 18h) e contra a Geórgia (6 de outubro, 18h) no programa.