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O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação titular do time para enfrentar o Deportivo La Coruña neste domingo, no estádio Riazor, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

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O retorno de Lamine Yamal foi o principal destaque das escolhas de Flick para a partida. O jogador havia ficado fora do duelo contra o Sabah, pela Champions League, por sentir incômodos no tornozelo direito, mas recuperou as condições de jogo e voltou aos planos do treinador alemão.

A escalação completa do Barcelona para o jogo de hoje ficou assim:

Goleiro: Joan García.

Defesa: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

Meio-campo: Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo.

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Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

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Yamal aparece entre os titulares depois de ter ficado fora da última partida europeia e volta a comandar o lado direito do time catalão. Flick aposta em sua capacidade de fazer a diferença, seja com dribles, passes decisivos ou movimentações ofensivas que dão ao Barcelona soluções extras diante da defesa adversária.

O retorno do jogador tem grande importância para o Barcelona, principalmente porque a comissão técnica fez questão de não arriscá-lo no último jogo, depois que ele sentiu alguns incômodos no tornozelo. Ele superou o problema e voltou a ficar à disposição.

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A lista do Barcelona para a partida também conta com vários nomes que retornam, com destaque para o meio-campista Rodri Hernández e o zagueiro Andreas Christensen, que foram liberados pelo departamento médico, mas começarão o confronto no banco de reservas, assim como o zagueiro francês Jules Koundé e o jovem meio-campista Gavi.

O banco de reservas também terá Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Alex Campos, Brian Fariñas, Orian Goren, Karim Adeyemi e Gabriel Jesus.

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Por outro lado, o Barcelona não terá no jogo de hoje Fermín López, suspenso, nem Alejandro Balde, Marc Bernal, Xavi Espart e Roony Bardghji, lesionados.

O time catalão entra em campo em busca dos três pontos para reforçar sua posição na liderança da tabela do Campeonato Espanhol, aproveitando o tropeço do Real Madrid, que perdeu por 2 a 1 para o Deportivo Alavés. Assim, o Barcelona tem a chance de ampliar a vantagem sobre o rival mais próximo caso vença no estádio Riazor.

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A partida marca a primeira visita do Barcelona ao estádio Riazor em oito anos e tem um sabor especial para a torcida blaugrana, já que coincide com o 127º aniversário de fundação do clube, celebrado em 29 de novembro.