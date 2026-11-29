O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação titular do time para enfrentar o Deportivo La Coruña neste domingo, no estádio Riazor, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.
O retorno de Lamine Yamal foi o principal destaque das escolhas de Flick para a partida. O jogador havia ficado fora do duelo contra o Sabah, pela Champions League, por sentir incômodos no tornozelo direito, mas recuperou as condições de jogo e voltou aos planos do treinador alemão.
A escalação completa do Barcelona para o jogo de hoje ficou assim:
Goleiro: Joan García.
Defesa: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.
Meio-campo: Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo.
Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.
Yamal aparece entre os titulares depois de ter ficado fora da última partida europeia e volta a comandar o lado direito do time catalão. Flick aposta em sua capacidade de fazer a diferença, seja com dribles, passes decisivos ou movimentações ofensivas que dão ao Barcelona soluções extras diante da defesa adversária.
O retorno do jogador tem grande importância para o Barcelona, principalmente porque a comissão técnica fez questão de não arriscá-lo no último jogo, depois que ele sentiu alguns incômodos no tornozelo. Ele superou o problema e voltou a ficar à disposição.
A lista do Barcelona para a partida também conta com vários nomes que retornam, com destaque para o meio-campista Rodri Hernández e o zagueiro Andreas Christensen, que foram liberados pelo departamento médico, mas começarão o confronto no banco de reservas, assim como o zagueiro francês Jules Koundé e o jovem meio-campista Gavi.
O banco de reservas também terá Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Alex Campos, Brian Fariñas, Orian Goren, Karim Adeyemi e Gabriel Jesus.
Por outro lado, o Barcelona não terá no jogo de hoje Fermín López, suspenso, nem Alejandro Balde, Marc Bernal, Xavi Espart e Roony Bardghji, lesionados.
O time catalão entra em campo em busca dos três pontos para reforçar sua posição na liderança da tabela do Campeonato Espanhol, aproveitando o tropeço do Real Madrid, que perdeu por 2 a 1 para o Deportivo Alavés. Assim, o Barcelona tem a chance de ampliar a vantagem sobre o rival mais próximo caso vença no estádio Riazor.
A partida marca a primeira visita do Barcelona ao estádio Riazor em oito anos e tem um sabor especial para a torcida blaugrana, já que coincide com o 127º aniversário de fundação do clube, celebrado em 29 de novembro.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo