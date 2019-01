Retorno de Mourinho ao Real Madrid seria um problema para James Rodriguez, segundo ex-presidente

O ex-presidente dos Blancos, Ramón Calderón, afirmou que Mourinho não pediria pelo retorno do colombiano aos merengues

O futuro de James Rodriguez continua incerto. Depois de o colombiano voltar a ocupar o banco de reservas durante a partida do Bayern de Munique contra o Hoffenheim, na última sexta-feira (18), os rumores sobre seu possível retorno ao Real Madrid vieram à tona na imprensa alemã.

O jornal Bild, por exemplo, colocou em sua manchete principal da seção de esportes a seguinte frase: “Retorno de James ao Real?”. E segundo uma entrevista realizada pelo jornal com o ex-presidente dos Blancos, Ramón Calderón, o retorno do colombiano ao time merengue dependeria, em grande parte, do futuro treinador que venha ocupar o cargo de Santiago Solari na próxima temporada.

“Há rumores sobre a possível volta de Jose Mourinho. Neste caso, não creio que ele peça a volta de James”, declarou Calderón.

O Bayern possui uma cláusula de opção de compra por James que deverá ser efetuada até o dia 15 de junho, porém, a cúpula do clube bávaro não descarta a opção de se desfazer do meio-campista, uma vez que ele já demonstrou seu desejo em voltar a vestir a camisa branca.

“Como não vou compreender [James]? O Real é a melhor equipe do mundo. Transforma seus jogadores em estrelas”, acrescentou Calderón. “James é um grande jogador. Tem bom drible, boa visão de jogo e trata bem a bola. Os torcedores do Madrid amam jogadores como ele”.

O Bayern entra em campo novamente neste domingo (27), para receber o Stuttgart pela Bundesliga, a partir das 12h30 (de Brasília).