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O Barcelona recebeu um reforço importante antes de enfrentar o Deportivo La Coruña: a lista de relacionados marca o retorno de vários jogadores de destaque, a começar por Lamine Yamal, além de Rodrigo Hernández e Andreas Christensen. A convocação ainda trouxe uma surpresa, com um rosto novo vindo do time B, enquanto desfalques importantes continuam fora do elenco.

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Hansi Flick confirmou, na entrevista coletiva antes da partida, a inclusão de Rodrigo Hernández e Christensen na lista do time que viaja ao estádio Riazor para enfrentar o Deportivo La Coruña. O treinador também anunciou a convocação de Orian Gorin, meio-campista do Barcelona Atlètic, que será um dos rostos novos a ganhar a chance de aparecer com o time principal.

A chegada de Gorin acontece depois de Álex Campos ter feito sua estreia nesta semana em Baku. Flick segue recorrendo a jogadores do time B para suprir os desfalques e dar às jovens promessas a oportunidade de estar com o elenco principal, diante de circunstâncias que o obrigam a ajustar a lista de jogadores disponíveis para os próximos jogos.

Por outro lado, o Barcelona recupera Lamine Yamal, que volta à lista depois de ter ficado fora do duelo da Champions League contra o Sabah por causa de uma lesão no tornozelo. Ele fica à disposição da comissão técnica para a aguardada partida, o que dá a Flick uma opção a mais no setor ofensivo.

Apesar dos reforços, o Barcelona não terá o elenco completo. Está confirmada a ausência de Alejandro Balde, que não conseguiu terminar a partida em Baku após sofrer uma entorse no tornozelo. Marc Bernal também desfalca a equipe por lesão, já que Flick o descartou para os próximos dois jogos, assim como Fermín, que cumpre suspensão.

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A lista do Barcelona para enfrentar o Deportivo La Coruña conta com Joan García, Cancelo, Brian Fariñas, Cubarsí, Gavi, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Szczęsny, Adeyemi, Christensen, Rodrigo, Gordon, Gerard Martín, Olmo, De Jong, Koundé, Eric, Livaković, Orian Gorin e Álex Campos, reunindo jogadores do time principal e jovens promessas do Barcelona Atlètic.