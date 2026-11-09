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A esperança da Suíça de voltar a contar com Granit Xhaka na última pausa para seleções do ano foi frustrada por uma nova lesão do meio-campista do Sunderland. O experiente capitão era esperado de volta à seleção após um período controverso de ausência, mas uma lesão na panturrilha sofrida enquanto defendia o clube deixou Murat Yakin sem seu líder mais experiente.

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Lesão causa frustração ao capitão do Sunderland

O aguardado retorno de Xhaka à seleção suíça foi adiado depois que o meio-campista sofreu uma lesão na panturrilha durante o recente confronto do Sunderland com o Chelsea. O ex-jogador do Arsenal passou por uma ressonância magnética na manhã de segunda-feira para determinar a gravidade da lesão, mas os primeiros indícios apontam que ele não participará dos próximos jogos. O contratempo é particularmente frustrante porque impede seu retorno após o escândalo envolvendo um certificado falso de Covid-19, que marcou sua ausência anterior.

O experiente meio-campista é uma peça central do futebol suíço há mais de uma década, e sua ausência deixa uma lacuna significativa no meio de campo para as partidas contra Eslovênia e Escócia. Embora houvesse esperança de uma recuperação milagrosa, a equipe médica suíça e Yakin parecem conformados com o fato de que seu capitão não estará disponível. A lesão na panturrilha o deixará fora dos últimos jogos da Liga das Nações no ciclo do outono de 2026.

Muheim também sofre lesão

Xhaka não é o único que ficará afastado: o defensor do Hamburg Miro Muheim também está fora da concentração. Apesar da excelente fase no clube, pela qual recentemente marcou um golaço em um chute de 30 metros contra o Borussia Monchengladbach, problemas musculares o impedirão de se apresentar à seleção. “Sei que tenho um bom chute. Mas o fato de todos eles entrarem não é exatamente normal”, refletiu Muheim após marcar recentemente, segundo o Blick.

A ausência do lateral-esquerdo obrigou Yakin a buscar outra opção, e o defensor Isaac Schmidt, do Young Boys, foi convocado de última hora para substituí-lo. Muheim se firmou como um dos laterais ofensivos mais empolgantes da segunda divisão alemã nesta temporada, e a lesão representa uma oportunidade perdida de reivindicar uma vaga regular entre os titulares da seleção.

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Notícias distintas para Manzambi e Vargas

Houve um alívio geral em relação a Johan Manzambi, astro do Aston Villa, que sofreu uma entrada violenta durante uma partida contra o Manchester United. Apesar de ter sido substituído após uma entrada com a trava da chuteira exposta, a Federação Suíça de Futebol confirmou que o pior cenário foi evitado. A expectativa é que Manzambi se junte ao elenco em St. Gallen conforme o planejado, reforçando as opções ofensivas de Yakin.

Próximas partidas SVN Liga das Nações B 14:45 SUÍ

A situação do ponta Ruben Vargas, do Sevilla, é um pouco mais complicada. O atacante está com problemas gastrointestinais e não pôde viajar para a Suíça na manhã de segunda-feira. A federação afirmou que ele se juntará à equipe assim que se recuperar. Sua disponibilidade para o primeiro jogo desta pausa ainda é incerta, mas a equipe médica está otimista de que ele poderá participar de alguma partida mais adiante na semana.

Novidades na seleção suíça

Com vários jogadores experientes indisponíveis, Yakin aproveitou a oportunidade para dar espaço a novos talentos. Além de Silas Huber e Samuel Ballet, um terceiro estreante chegou à seleção principal. Roggerio Nyakossi, capitão da seleção suíça sub-21 e atualmente jogador do OH Leuven, da primeira divisão belga, recebeu sua primeira convocação para a seleção principal a fim de reforçar as opções na zaga.