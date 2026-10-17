O Al Hilal se prepara para recuperar seu capitão Salem Al Dawsari, que voltou aos treinos coletivos após concluir seu programa de reabilitação, em um movimento que dá ao italiano Simone Inzaghi opções ofensivas adicionais, mas que, ao mesmo tempo, abre uma questão importante sobre o futuro do holandês Crysencio Summerville, que aproveitou a ausência do astro saudita e se impôs com força na posição de ponta-esquerda.

Durante o período de ausência de Salem, Summerville conseguiu apresentar atuações notáveis, tendo marcado 3 gols e dado o mesmo número de assistências em 10 partidas em diferentes competições, totalizando 6 participações em gols.

Seu impacto não se limitou aos números: ficou evidente em sua capacidade de driblar, penetrar nas defesas e criar oportunidades, tornando-se uma das principais armas ofensivas do Al Hilal no período recente.

Summerville se impõe e Inzaghi busca a solução

O retorno de Salem Al Dawsari coloca Inzaghi diante de um impasse técnico positivo: o capitão saudita tem grande experiência e capacidade de decidir confrontos, enquanto Summerville apresentou o suficiente para reivindicar a permanência no time titular.

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Assim, a solução pode não estar em sacrificar um dos dois, mas em buscar uma nova função que permita aproveitar as qualidades de ambos juntos.

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Entre as opções em discussão está a possibilidade de utilizar Summerville na posição de armador avançado, atrás do atacante, com o retorno de Salem à ponta-esquerda.

Mas o sucesso desse cenário dependerá da capacidade do jogador holandês de se adaptar às exigências do jogo por dentro, onde precisa tomar decisões mais rápidas e fazer a ligação entre o meio-campo e o ataque, em vez de depender dos espaços disponíveis pelos lados.

Salem retorna e uma nova disputa surge no Al Hilal

Inzaghi havia reafirmado em declarações anteriores a importância de Salem Al Dawsari para o grupo, o que reflete o lugar que o capitão do Al Hilal ocupa dentro da equipe.

Com seu retorno, o treinador terá de administrar os minutos de participação e distribuir as funções de modo a preservar a eficiência do sistema ofensivo, especialmente com o calendário congestionado e a disputa de várias competições.

Por outro lado, Salem precisa recuperar sua condição física gradualmente após o período afastado, enquanto Summerville terá de manter suas boas atuações para provar sua capacidade de influenciar mesmo com o retorno da concorrência em sua posição.

Entre a experiência do capitão saudita e o brilho do ponta holandês, Inzaghi tem a chance de desenvolver suas opções ofensivas, em vez de se contentar com a recuperação de um jogador para o time.

Dessa forma, o retorno de Salem pode deixar de ser apenas um impulso moral para o Al Hilal e se transformar em uma oportunidade de promover uma mudança tática importante. Inzaghi devolverá seu capitão à ponta-esquerda e levará Summerville para a armação do jogo, ou optará por rodá-los conforme a natureza de cada confronto?