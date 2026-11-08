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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Retorno aguardado e ausência surpreendente: Ali Maher anuncia a lista da seleção do Egito para os dois jogos contra o Malawi

A. Maher
Trezeguet
Egito
M. Salah
H. Hassan
Egito x Malawi
Malawi
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Malawi x Egito
Trabzonspor x Gaziantep
Trabzonspor
Gaziantep
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Campeonato Turco
Trabzonspor x Freiburg
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Zamalek SC
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Ali Maher, novo técnico da seleção do Egito, revelou sua primeira lista à frente dos Faraós, visando a disputa dos dois confrontos contra o Malawi, pelas terceira e quarta rodadas das eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027, em testes que trazem os contornos da nova fase da seleção nacional.

A concentração da seleção do Egito está marcada para começar no dia 9 de novembro, no Centro das Seleções Nacionais, como preparação para as duas partidas nas quais os Faraós buscam reforçar a liderança do Grupo 2 e dar mais um passo rumo à classificação para o torneio continental.

A lista de Ali Maher traz uma série de mudanças, com destaque para o retorno de cinco jogadores: Mohamed El Shenawy, goleiro do Al Ahly, Mahmoud Hamdi "El Wensh", Mohamed Shehata, Nasser Maher e Mahmoud Marei, às fileiras da seleção nacional.

A lista também contou com uma surpresa no ataque, com a convocação de Mahmoud Mamdouh, atacante do Modern Sport e artilheiro do Campeonato Egípcio com 8 gols, pela primeira vez, após as atuações de destaque que vem apresentando desde o início da temporada.

Por outro lado, continua a ausência de Imam Ashour, meio-campista do Al Ahly, por motivos técnicos, enquanto Abdelaziz El Balouti, goleiro do Al Ahly Bank, saiu das contas após o retorno de Mohamed El Shenawy à lista.

A lista também registrou a ausência de Omar Fayed, zagueiro do Frosinone da Itália, que havia se juntado à seleção durante a última data Fifa para compensar a lesão de Hamdi Fathy, sendo este último, jogador do Al Wakrah do Catar, igualmente cortado devido à lesão.

Também ficou de fora Ali Mahmoud, meio-campista do Al Ahly, que fez sua estreia internacional durante a última concentração, enquanto Mohamed Shehata, jogador do Zamalek, retorna às contas da seleção no período atual.

Entre os principais retornos está também Mahmoud Hassan "Trezeguet", jogador do Al Riyadh da Arábia Saudita, após sua recuperação da lesão que o impediu de participar com os Faraós durante a última data Fifa.

Do outro lado, segue a ausência de Mostafa Mohamed, atacante do Konyaspor da Turquia, da lista da seleção, após ter se afastado das contas desde a participação dos Faraós na Copa Africana de Nações em janeiro passado.

A lista da seleção do Egito para os dois confrontos contra o Malawi ficou da seguinte forma:

Goleiros: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mahdy Soliman (Zamalek), Mostafa Shobeir (Al Ahly), Mohamed Alaa (Ceramica Cleopatra).

Defesa: Mahmoud Hamdi "El Wensh" (Zamalek), Hossam Abdelmaguid (Ludogorets da Bulgária), Rami Rabia (Al Ain dos Emirados), Mohamed Abdelmonem (Nice da França), Mahmoud Marei (Pyramids), Mohamed Hany (Al Ahly), Karim Hafez (Pyramids), Ahmed Fatouh (Zamalek), Tarek Alaa (Zed).

Meio-campo: Marwan Attia (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Mahmoud Saber (Pyramids), Mohamed Shehata (Zamalek), Nasser Maher (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjælland da Dinamarca), Mahmoud Hassan "Trezeguet" (Al Riyadh da Arábia Saudita), Ahmed Sayed "Zizo" (Al Ahly), Haitham Hassan (Celtic da Escócia).

Ataque: Mohamed Salah (Trabzonspor da Turquia), Omar Marmoush (Tottenham da Inglaterra), Hamza Abdelkarim (Barcelona da Espanha), Mahmoud Mamdouh (Modern Sport).

O Estádio Internacional do Cairo deve receber o jogo de ida no dia 13 de novembro, antes de o confronto entre as duas seleções se renovar no dia 17 do mesmo mês, no Estádio Internacional Bingu, no Malawi, pela quarta rodada das eliminatórias.

A seleção do Egito está no Grupo 2, ao lado das seleções de Angola, Sudão do Sul e Malawi, e os Faraós lideram a tabela de classificação com 4 pontos, superando no saldo de gols Angola, que ocupa o segundo lugar, enquanto o Malawi ocupa a terceira colocação com 3 pontos, e a seleção do Sudão do Sul está na última posição sem pontuar.

A seleção egípcia havia iniciado sua caminhada nas eliminatórias com um empate sem gols diante de Angola fora de casa, antes de recuperar o ritmo de vitórias com uma grande goleada sobre o Sudão do Sul por 5 a 0 fora de seus domínios.

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