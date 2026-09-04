Muito indica que Neuer, que comemorou seu 40º aniversário em março passado, vai encerrar a carreira no fim da temporada atual. Até agora, pouco indica o que o goleiro excepcional pretende fazer depois da carreira em atividade. Opções não devem faltar para um homem com o currículo esportivo de Neuer, sua experiência e os contatos correspondentes.

Antes do jogo de destaque de sábado contra o Schalke, Alex Hefer colocou em pauta um retorno de Neuer ao seu antigo local de trabalho. Hefer, presidente do conselho fiscal do S04, acredita, porém, que Neuer "primeiro vai curtir seu tempo" e depois vai pensar "no que gostaria de fazer", como explicou ao Bild . "Se depois ele quiser atuar na antiga ou na nova terra natal, isso é algo que ele mesmo precisa decidir."

Nascido em Gelsenkirchen, Neuer irritou a maior parte da torcida azul-real com sua transferência para o Bayern de Munique em 2011 e com os desdobramentos da negociação. Para Hefer, porém, esse capítulo deve estar encerrado: "Como clube, podemos ter orgulho da carreira dele. Sua saída foi controversa, mas eu, pessoalmente, acho que todo mundo pode cometer erros, especialmente quando é jovem. Em algum momento, isso também já basta."

Getty Images

Bayern também quer seguir apostando em ex-jogadores no futuro

No Bayern, Neuer se desenvolveu de um dos talentos de goleiro mais promissores do mundo em um dos maiores goleiros de todos os tempos. Ele foi eleito várias vezes o melhor goleiro do mundo, em 2014 não apenas foi campeão do mundo com a Alemanha, mas também desportista mundial, e conquistou com o Bayern, além de inúmeros títulos da liga e Copas da Alemanha, também duas vezes a Liga dos Campeões.

O presidente Herbert Hainer já destacou que uma carreira depois da carreira no clube de sucesso de Munique também seria concebível para Neuer. "Naturalmente, é nosso desejo seguir envolvendo ex-jogadores no futuro, se eles estiverem dispostos", disse Hainer. "Porque eles têm uma experiência enorme, conhecem o clube e o futebol profissional por dentro e por fora, e é isso que nos ajuda."

No sábado, o Bayern enfrenta, depois da vitória em casa por 5 a 1 no jogo de abertura da temporada contra o Stuttgart, uma equipe do Schalke que iniciou a temporada, como recém-promovida à Bundesliga, com uma derrota por 3 a 0 fora de casa para o Augsburg.



