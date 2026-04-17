Resumos dos jogos da Keuken Kampioen Divisie: ADO Den Haag goleia o fraco RKC Waalwijk

Na noite de sexta-feira, o ADO Den Haag não deu trégua ao RKC Waalwijk, onde Michiel Kramer, que está de saída, foi homenageado antes do início da partida. O SC Cambuur sofreu uma derrota em Doetinchem e o Vitesse, devido ao empate, ainda não é o vencedor da quarta fase da Keuken Kampioen Divisie.

ADO Den Haag - RKC Waalwijk 5-1

O ADO abriu o placar logo aos doze minutos. Um belíssimo ataque foi finalizado na segunda trave por Bryan Fiabema: 1 a 0. A partir daí, o ritmo foi acelerado. Apesar de já ser campeão, o ADO não tirou o pé. No segundo tempo, os jogadores de Haia ampliaram a vantagem para 5 a 0. Tim van der Leij marcou o 5 a 1 pelo RKC.

De Graafschap - SC Cambuur 3-1

O SC Cambuur, que já está promovido, abriu o placar com Jort van der Sande. O jogador da seleção de Bonaire cabeceou uma cobrança de falta de Mark Diemers no canto. A vantagem não durou muito. Dez minutos depois, Nathan Kaninda finalizou com força na parte de baixo da trave após um belo contra-ataque. Pouco antes do intervalo, Levi Schoppema colocou a equipe da casa na frente. Ele finalizou de um ângulo difícil, depois de driblar o goleiro. No segundo tempo, Joran Hardeman fez o 3 a 1. Ele estava em campo há apenas dezesseis segundos e já havia marcado.

Almere City FC - FC Dordrecht 4-1

Ferdy Druijff, que voltou ao time titular, marcou presença na noite de sexta-feira em Almere. Ele acertou um chute rasteiro de longa distância: 1 a 0. Pouco depois, Marley Dors colocou o time da casa em vantagem de 2 a 0 após um bom ataque. Embora o Dordrecht tenha conseguido diminuir a diferença pouco antes do intervalo com o grande talento Robin van Asten, não adiantou. Druijff e Jamie Jacobs ampliaram ainda mais o placar após o intervalo: 4 a 1.

Vitesse - MVV Maastricht 0-0

Quando o Vitesse poderia ter dado um grande passo rumo ao título da fase, o time não conseguiu vencer o MVV. Em Arnhem, o time da casa foi muito superior aos visitantes, mas não conseguiu marcar: 0 a 0. O Vitesse não é mais o líder, mas sim o terceiro colocado da fase.

Willem II - Jong AZ 3-0

Devin Haen colocou sua equipe em vantagem logo aos dez minutos. O atacante cabeceou com habilidade um escanteio no canto oposto. Três minutos depois, Siegert Baartmans ampliou para 2 a 0 para o time de Tilburg. Finn Stam, que voltou ao time titular após uma lesão prolongada, definiu o placar final no segundo tempo. Ele chutou com habilidade, girando, mandando a bola no canto oposto.

Roda JC Kerkrade - FC Emmen 2 a 2

Enquanto Anthony van der Hurk desperdiçava uma grande chance, o lateral-esquerdo Koen Jansen conseguiu abrir o placar aos 17 minutos. Pouco antes do intervalo, Joshua Nisbet colocou o Roda em vantagem por 2 a 0. Ele acertou o gol de fora da área, com a bola batendo na parte interna da trave.

No entanto, no segundo tempo, o Roda desperdiçou completamente a vantagem. Romano Postema conseguiu avançar e marcou o 2 a 1. Mesmo quando o Emmen ficou com dez jogadores, continuou sendo melhor que o time da casa. No final, Postema também marcou o 2 a 2.

Helmond Sport - VVV-Venlo 2 a 0

Os visitantes em Helmond não tiveram exatamente o retorno esperado. Os gols demoraram a sair, embora o VVV-Venlo tenha se mostrado mais forte à medida que o segundo tempo avançava. No entanto, foi o Helmond Sport que atacou com força total. O reserva Labinot Bajrami marcou o 1 a 0 e Noah Makanza dobrou a vantagem do time da casa pouco depois. Uma vitória bem-vinda para os de Helmond em uma temporada até então sem brilho.

Jong PSV - Jong Ajax 0-1

Foi um primeiro tempo pouco emocionante no De Herdgang. A situação mudou quando o Jong Ajax assumiu a liderança aos quase 60 minutos, com Don O'Neil acertando o canto oposto. Isso foi suficiente para a equipe de Amsterdã garantir a vitória, já que o Jong PSV não conseguiu reverter a mínima desvantagem nos últimos 30 minutos.

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 3-0

O FC Eindhoven, onde o técnico Jan Poortvliet renovou seu contrato, teve uma noite dramática em Utrecht. John Neeskens causou um pênalti, que foi convertido por Rafik El Arguioui. Apenas dois minutos depois, Tijn den Boggende aumentou o placar para 2 a 0. O mesmo Den Boggende marcou o 3 a 0 logo após o reinício, garantindo ao Jong FC Utrecht uma vitória ampla e tranquila em casa. Nos acréscimos, Amir Bryson, do Eindhoven, recebeu um cartão vermelho.

TOP Oss - FC Den Bosch 4-2

Kévin Monzialo colocou o FC Den Bosch na frente aos nove minutos, depois que Bryan van Hove cometeu um pênalti por descuido. Logo após o intervalo, Stan Maas dobrou a vantagem dos visitantes. Mauresmo Hinoke trouxe de volta a esperança ao TOP Oss apenas dois minutos depois. No meio do segundo tempo, Mart Remans reduziu a diferença ao marcar de perto. Devido a fogos de artifício lançados de fora do estádio para dentro do campo, o clássico foi interrompido momentaneamente na fase final. Após a retomada, Van Hove, o azarado do primeiro tempo, se tornou o autor do 3 a 2. O substituto Maxim Mariani definiu o placar final em 4 a 2 no último minuto.