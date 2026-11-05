Os resumos da Eredivisie continuarão, nos próximos anos, a ser exibidos pela NOS. A emissora pública anunciou que o contrato foi prorrogado até o fim da temporada 2031/32. Os resumos da Vrouwen Eredivisie também permanecerão na NOS, que terá acesso a imagens da Keuken Kampioen Divisie e firmará uma parceria com a ESPN.

Além dos resumos, a NOS também continuará com a cobertura ao vivo pelo rádio no programa NOS Langs de Lijn. "Com o novo acordo, a NOS terá mais possibilidades de compartilhar melhores momentos e resumos rapidamente e de forma ampla na internet e nas redes sociais", informou a emissora pública.

"Também será possível exibir resumos da Keuken Kampioen Divisie e da EuroJackpot Vrouwen Eredivisie. Além disso, a NOS e a ESPN manifestaram a intenção de trabalhar juntas na produção de um programa para jovens sobre a VriendenLoterij Eredivisie."

"Estamos muito felizes com essa prorrogação", afirmou Xander van der Wulp, editor-chefe da NOS Sport. "Os resumos da Eredivisie fazem parte da NOS. Mesmo em uma época em que precisamos examinar nossos gastos com atenção, é importante que o futebol holandês continue acessível a todos na emissora pública."

"O tradicional momento de assistir à TV com o prato no colo na NPO 1 vai continuar, mas este acordo também nos dá mais possibilidades de alcançar os torcedores que acompanham a Eredivisie de outras maneiras, por exemplo, pela NPO Start, pelo nosso aplicativo e pelas redes sociais."

"Assim, podemos despertar o entusiasmo de diferentes gerações de torcedores pela Eredivisie", concluiu Van der Wulp. As transmissões ao vivo dos jogos da Eredivisie ficam a cargo da ESPN. O canal esportivo detém os direitos até meados de 2030.

Há algum tempo, analistas também participam da transmissão dos resumos às 19h para comentar entre uma partida e outra. Rafael van der Vaart, Theo Janssen, Leonne Stentler, Merel van Dongen e Imke Courtois estão entre os que participam regularmente no Media Park, em Hilversum.